La filière sport en région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 13 220 établissements et se positionne ainsi au 3e rang national derrière la région Auvergne Rhône-Alpes (25 578) et l’Île-de-France (13 900). Elle génère 3,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 26 300 emplois. Une étude (voir l'intégralité ci-dessous) réalisée par la CCI métropolitaine Aix Marseille Provence…