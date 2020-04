Le Domaine des Aspras, situé dans le Var à Correns, a décidé de réagir face à la crise et au confinement. Contraint par la fermeture de ses réseaux traditionnels de diffusion, il propose une livraison directe chez le consommateur en proposant un tarif réservé habituellement aux professionnels (cavistes, restaurants).

Autre engagement : celui de verser deux euros, par carton acheté, pour la Fondation Hôpitaux de France. D’ores et déjà 2 300 euros ont étés rassemblés en soutien aux personnels soignants annonce à Gomet’ dimanche 19 avril, Michael Latz qui gère le domaine avec le soutien de ses trois fils.

L’opération qui devait s’achever à la mi-avril est prolongée jusqu’à la fin du mois annonce la famille Latz. « Last not least », la qualité des vins (rosé, blanc et rouge) est exceptionnelle grâce à un domaine très bien exposé et riche en terres, et une équipe remarquable : l’alliance d’une famille et de professionnels reconnus… Plus d’infos sur le site du Domaine des Aspras.

Liens utiles :



> Pour commander les vins du Domaine des Aspras dans le cadre de l’opération d’avril 2020, le formulaire d’achat.

> Pour consulter le site de la Fondation des Hôpitaux de France.

> Pour consulter l’article du magazine « Terre de Vins » qui évoque la démarche du domaine des Aspras