Pendant cette période de crise, la Caisse d’assurance retraite et santé au travail Sud Est (Carsat) met en place depuis le 14 avril une ligne téléphonique dédiée aux retraités en situation d’isolement. Les personnes de plus de 75 ans vivant seules sont plus spécifiquement ciblées. Le personnel mobilisé a pour but de contacter les retraités du régime général et travailleurs indépendants de la région pour « recueillir leurs inquiétudes et détecter les situations à risque », tout en « maintenant le lien social », précise le 15 avril par la Carsat Sud Est. Surtout, l’objectif est de s’assurer que les retraités vivent bien cette période de confinement : s’ils ont des nouvelles de leurs proches, s’ils sont en capacité de faire leurs courses, ou simplement s’ils ont de quoi se divertir…

Un partenariat avec d’autres professionnels

En cas de détresse avérée, la Carsat réoriente les personnes fragiles vers d’autres professionnels, comme des assistants de service social, des plateforme numérique d’écoute ou de soutien psychologique, ou encore des conseillers retraite.

Attention cependant : dans son communiqué, la Carsat alerte sur les risques d’appels frauduleux. Toute invitation à rappeler la Carsat Sud Est commençant par 08 (appel surtaxé) invitant à rappeler la Carsat doit être considéré comme un appel frauduleux. Ainsi, les seuls numéros pour joindre la Carsat Sud-Est est le 3960, ou le 09 71 1 39 60.

Selon la Carsat Sud-Est, déjà plus de 1000 appels ont été passés et quelques situations de détresses ont pu être identifiées, afin de fournir aux personnes concernées un accompagnement spécifique.

