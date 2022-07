Céline Picot, co-fondatrice d’Agrove, start-up spécialisée dans le développement de l’agriculture urbaine grâce aux technologies numériques, est l’invitée du 11e numéro de Data Room, le programme réalisé en partenariat avec le cabinet Crowe Ficorec.

Céline Picot explique ici la stratégie de la société basée dans la pépinière cleantech de l’Arbois. Agrove adresse à la fois les particuliers mais aussi les entreprises. Ce dernier marché est adressé grâce à des partenaires.



Agrove fondé en 2019 emploie dix collaborateurs et mène actuellement une opération de levée de fonds. Parmi les actifs de la société : les algorithmes d’intelligence artificiel développés en interne. Comment les valoriser ? Matthieu Capuono, directeur associé de crowe Ficorec, l’expert de la Data Room répond à la question de Céline Picot et donne ses conseils. Data Room, c’est le check up de la start-up avant le grand décollage. Go !

Céline Picot et Matthieu Capuono le 29 avril 2022 lors de l’enregistrement de Data Room (Crédit Gomet’/JFE)

