Après avoir réussi le tour de force de maintenir le festival dans les salles obscures l’année dernière, la trente-deuxième édition du FID Marseille se tient du 19 au 25 juillet 2021 dans divers lieux de diffusion de la cité phocéenne, notamment le Théâtre de l’Odéon, nouveau point d’ancrage du festival.

Résolument tourné vers les nouvelles écritures cinématographiques et les films d’artistes (documentaires et fictions), ce nouvel opus proposera 110 films (documentaires et fictions), représentant 39 pays, toutes compétitions confondues, présentés pour la plupart en première internationale, agrémentés de rencontres avec une pléiade d’invités. Un marathon exaltant pour les cinéphiles et les festivaliers curieux de découvrir de nouvelles formes narratives et visuelles du cinéma contemporain.

Le cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, invité d’honneur

Crédit FIDMarseille

Cette année, le FID Marseille accueillera l’un des plus importants cinéastes contemporains thaïlandais, Apichatpong Weerasethakul, auquel le festival rendra hommage au travers d’une rétrospective. Primé à plusieurs reprises à Cannes, puis Palme d’Or en 2010 avec Uncle Bonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, le cinéaste viendra en personne conduire une masterclass et présenter plusieurs séances, notamment son nouveau long-métrage, en sélection officielle à Cannes cette année : Memoria, avec Tilda Swinton et Jeanne Balibar. Apichatpong Weerasethakul se verra décerner le Grand Prix d’Honneur pour l’ensemble de son oeuvre, lundi 19 juillet au Théâtre Silvain, lors de la soirée d’ouverture.

Une soirée d’ouverture poétique en présence d »Eric Cantona et de Rodolphe Burger

C’est sous le signe de la poésie et de la musique que le charismatique Eric Cantona, et le musicien rock, Rodolphe Burger ouvriront les festivités, lundi 19 juillet à 19h au Théâtre Silvain. Accompagnés de l’actrice Rachida Brakni, les deux complices viendront présenter Mano a Mano de Priscilla Telmon et Mathieu Moon Saura. Un film réalisé lors de la soirée de clôture du Printemps des Poètes à la Chapelle du Méjan à Arles. Un récital poétique qui mêlent guitares et voix, vers et musiques dans lequel Rodolphe Burger met en musique les textes d’Eric Cantonna, Olivier Cadiot, Mahmoud Darwhish et Missak Manouchian, sans oublier une reprise du célèbre groupe britannique Joy Division. La projection sera suivie d’un concert live du groupe « Mademoiselle », composé de Rodolphe Burger, Sofiane Saidi et Medhi Haddab.