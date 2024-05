Il était son principal opposant jusqu’à ce qu’il le remplace dans le grand fauteuil de l’hémicycle de Bargemon à l’Hôtel de Ville de Marseille. Benoît Payan, le maire de la ville a rendu hommage à Jean-Claude Gaudin à la suite de l’annonce de la disparition de celui-ci annoncée lundi 20 mai.



Depuis son bureau, le maire actuel a fait une déclaration fin d’après-midi pour pour partager ses sentiments à l’égard son ancien adversaire politique

Benoît Payan salue d’abord l’engagement remarquable de l’enfant de Marseille : « il n’a hérité de rien, si ce n’est la conscience profonde que l’engagement était quelque chose de primordial dans la vie, si ce n’est un amour immodéré pour sa Ville, un amour profond. (…) Marseille perd une partie de son histoire aujourd’hui, mais il aurait aimé que l’on se souvienne de lui comme quelqu’un qui a donné, quelqu’un qui s’est battu, comme quelqu’un qui a grandi avec sa ville.»

Il évoque ensuite son propre combat face à Jean-Claude Gaudin : « J’ai eu la chance de faire mes armes face à lui et je garde de lui une leçon importante : celle de toujours conserver l’unité de la Ville. Je garde de lui une phrase importante qui nous faisait dire que « la politique est dans tout. Mais que la politique n’est pas tout. »

Hommage républicain à 17h à la mairie, obsèques à La Major

Benoît Payan, a également inscrit un mot dans le registre de condoléances mis à disposition de toutes les Marseillaises et de tous les Marseillais à l’Hôtel de Ville de Marseille: « Monsieur le Maire, Vous avez aimé Marseille et les Marseillais. Enfant de la ville, vous êtes de ceux qui n’avez hérité de rien, et pourtant vous léguez à notre cité un souvenir indélébile. J’ai eu la chance de faire mes armes face à vous. Aujourd’hui je veux vous rendre un hommage ému et sincère. Votre trace restera. Au revoir Monsieur le Maire. »

Le maire de Marseille annonce ensuite la tenue d’un hommage républicain à Jean-Claude Gaudin, « ici-même à 17h. C’est dans cette salle qu’il a fait ses premières armes avec Gaston Defferre, ici où nous nous trouvons. Et c’est dans ce bureau qu’il a exercé la magistrature première de cette ville de 1995 à 2020. Dans les jours qui viennent, ses obsèques auront lieu à la Cathédrale de La Major et j’invite bien évidemment les Marseillaises et les Marseillais qui veulent lui rendre hommage à s’y rendre. Je vous remercie.”

En savoir plus :



Décès de Jean-Claude Gaudin : « C’est une partie de moi qui s’en va » (Martine Vassal)

L’ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin est décédé