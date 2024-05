Les réactions à la mort de Jean-Claude Gaudin sont très nombreuses, tant au niveau national que local, en Provence et à Marseille où Jean-Claude Gaudin a régné en maître de la ville durant 25 ans.

Sabrina Agresti-Roubache : « Je perds un ami précieux, un guide, un confident »

Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d’Etat chargée de la ville et de la citoyenneté, a dès la mi-journée lundi 20 mai fait part de sa tristesse après la mort de Jean-Claude Gaudin avec qui elle entretenait des relations personnelles et politiques. « Jean-Claude Gaudin a été mon maire et le maire de toute une génération de marseillaises et marseillais. Il était Marseille. Il aimait sa ville par dessus tout, il l’incarnait tant. Pour chacune et chacun de ses administrés il avait une pensée, un regard, un mot. J’ai été l’une d’elle durant toute ma jeunesse, on parlait de lui. Il faisait partie de nos vies. J’ai eu la chance qu’il m’apporte son attention, son expérience, son soutien, son amitié, son affection. Aujourd’hui je perds un ami précieux, un guide, un confident. »

Renaud Muselier : « Il fut un grand maire »

Renaud Muselier, président de la Région Sud, qui fut le 1er adjoint de Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille salue la mémoire du défunt : « En ce lundi de Pentecôte, j’apprends le décès de Jean-Claude Gaudin, et suis frappé d’une immense tristesse. Je reconnais bien là sa complicité avec le Seigneur, lui qui était si chrétien, de partir un jour si saint, si sacré ! Paix à son âme, et pensée pour tous les siens. J’ai passé ma vie politique à ses côtés ! Ensemble, nous avons construit l’unité et le rassemblement au service de Marseille. Il a servi cette ville et a su l’incarner, avec un talent exceptionnel. Il a aussi servi la France. » Même si le président du conseil régional n’avait pas mâché ses mots lors du 4e mandat de Jean-Claude Gaudin, Renaud Muselier considère qu’il « fut un grand maire et laissera une trace indélébile dans cette ville qu’il a tant aimé, tant servi et tant choyé. L’histoire rappellera à quel point c’était un grand homme politique français, comme il n’en existe plus. Marseille va pleurer son maire, un grand maire. Je suis malheureux en ce jour. »

Jean-Claude Gaudin avait été président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur de 1986 à 1998. L’institution lui a rendu également hommage saluant un « Président de Région bâtisseur, il a notamment initié le grand plan lycées, avec une attention toute particulière pour les départements alpins et pour sa ville de toujours, Marseille. Dès aujourd’hui, les drapeaux de l’Hôtel de Région sont mis en berne, et un registre de condoléances sera ouvert à l’Hôtel de Région dès demain (ce mardi) matin, ouvert au public. En l’honneur de Jean-Claude Gaudin, un lycée portera son nom et fera l’objet d’un baptême dans les mois qui viennent. Enfin, à l’occasion de la prochaine assemblée plénière de la Région, Renaud Muselier lui rendra un hommage solennel, en ouverture de la session. »

Sophie Joissains : « Ce fut un combat titanesque »

Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence qui a combattu, comme sa mère, pied à pied la construction de la Métropole Aix-Marseille Provence raconte dans un message adressé à la presse cet épisode. « Le combat contre la Métropole entre Maryse qui représentait 113 Maires sur les 119 du département et lui, a été d’une violence extrême. Ce fut un combat titanesque. Au Sénat il était le patron de la droite et la gauche votait pour la proposition métropolitaine du gouvernement Hollande. À cet endroit, j’étais seule à défendre la position des maires et avec le recul je dois dire qu’il m’a fallu beaucoup de courage et de force. L’ambiance était électrique, il était habité par la fureur, moi par la conviction. Nous n’avons faibli ni l’un ni l’autre. (…) C’était un personnage hors du commun, haut en couleurs, il incarnait sa ville, son terroir… aujourd’hui le paysage national est plus atone… »

Un déjeuner programmé à Caumont

Au passage Sophie Joissains confie avoir tout récemment, à l’occasion de l’inauguration de Tangram le 8 mai, rencontré l’ancien maire de Marseille : Nous avons discuté un moment et je lui ai proposé de l’inviter à déjeuner à l’hôtel de Caumont. Il m’a dit : « Oui, ça me fera plaisir, j’aime bien Caumont, c’est beau. » Sa voix profonde n’avait rien perdu de son magnétisme. Respect et paix à son âme. »

Gaby Charroux : « un homme soucieux de défendre le débat d’idées »

Le maire communiste de Martigues, Gaby Charroux sur « la longévité politique de Jean-Claude Gaudin, avec plus de 50 ans de carrière comme élu local, parlementaire ou ministre, a fait de lui l’un des derniers monuments de la politique française. (…) Assurément, Jean-Claude Gaudin était une personnalité attachante et appréciée, et cela malgré les différences d’analyses et d’appréciations que nous pouvions avoir avec lui. Ainsi Gaby Charroux revient sur la création de laMétropole Aix-Marseille Provence. Nous nous sommes souvent opposés, en particulier au moment de la création de l’institution métropolitaine pour laquelle nous avions défendu des visions diamétralement différentes. Malgré nos divergences, je garde en mémoire le souvenir d’un homme soucieux de défendre, dans un cadre républicain, le principe d’un débat d’idées sain bien que vif. Avec Jean-Claude Gaudin, nous entretenions une relation d’estime réciproque, et je veux dire aujourd’hui toute ma peine à l’annonce de son décès.»

Le monde économique salue le travail pour le développement de Marseille

Le monde économique a également réagi à la mort de Jean-Claude Gaudin. La CCI Aix Marseille Provence observe que pendant ses 25 ans, à la tête de sa ville chérie et adorée, il a œuvré sans relâche pour son renouveau, son rayonnement et son développement. Notre ville lui doit nombre d’infrastructures économiques, urbaines, culturelles et sportives et de grands événements qui lui ont permis de grandir. Alain Gargani, le président de la PME Sud, également élu au conseil municipal de Marseille dans l’opposition de droite et à la Région Sud souligne que « Jean-Claude Gaudin, reconnu comme l’homme de la zone franche à l’Estaque et pour son rôle déterminant dans le développement d’Euroméditerranée, a profondément marqué la transformation de notre ville. Sous sa direction, Marseille a connu une métamorphose remarquable, se modernisant tout en conservant son identité unique. (…) Pour le développement des entreprises et de l’économie de Marseille, Jean-Claude Gaudin restera dans les mémoires comme un visionnaire et un passionné dévoué à sa ville. »

