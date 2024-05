L’ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin est mort à l’âge de 84 ans annonce lundi 20 mai en fin de matinée son secrétaire cité par de nombreux médias. Il est décédé à Saint-Zacharie, dans le Var, sa résidence où il aimait se retrouver et passer une partie de sa retraite, entamée depuis son départ de la vie politique en 2020.



Maire de Marseille pendant 25 ans, de 1995 et 2020, ancien ministre de la Ville de novembre 1995 à juin 1997 du gouvernement d’Alain Juppé, président de Région, de Métropole et vice-président du Sénat, l’ancien professeur d’histoire-géographie a consacré, après l’enseignement au collège et lycée Saint-Joseph-les-Maristes, sa vie à la politique. Et tout particulièrement à Marseille sa ville natale où il est né et a toujours vécu, dans le quartier de son enfance à Mazargues.

Emmanuel Macron : « Il était Marseille faite homme »

Le président de la République avec qui il entretenait d’excellentes relations depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Elysée, a réagi rapidement à l’annonce de la disparition de Jean-Claude Gaudin. « Jean-Claude Gaudin n’est plus. Il était Marseille faite homme. De sa ville, sa passion, il avait l’accent, la fièvre, la fraternité. Pour elle, cet enfant de Mazargues s’était hissé aux plus hauts postes de la République qu’il a servie. Je pense à ses proches et aux Marseillais » déclare Emmanuel Macron sur le réseau social X.

Samia Ghali : « Marseille perd un de ces enfants emblématiques du 20e siècle »

La maire adjointe de la ville de Marseille, Samia Ghali, qui a souvent combattu l’ancien maire Les Républicains salue aussi sa mémoire : « De la tristesse, il y en a aujourd’hui à l’annonce du décès de Jean-Claude Gaudin. Nous ne partagions pas les mêmes valeurs, ni la même vision de Marseille mais personne ne pourra jamais enlever à Jean-Claude Gaudin qu’il a aimé sa ville et les marseillais passionnément, indéfectiblement. Il aura marqué durant un demi siècle la scène politique locale et nationale. Aujourd’hui, Marseille perd un de ces enfants emblématiques du 20e siècle. Mes pensées vont à ses proches, à ses amis et à sa famille politique. »

Jean-Claude Gaudin en septembre 2023 lors d’une de ses rares sorties en public à l’occasion des 10 ans de l’Intercontinental (Crédit Gomet’)

