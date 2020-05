C’est une figure controversée de la politique locale qui s’est éteinte ce lundi 11 mai. Maire PS d’Allauch depuis 1975, Roland Povinelli est décédé d’une crise cardiaque dans la nuit du 11 mai. Entré en 1972 au conseil municipal de cette ville de 20 000 habitants limitrophe de la cité phocéenne, il avait achevé en 2020 son huitième mandat de rang, et se trouvait candidat pour cinq années supplémentaires à la tête de la commune. Le 15 mars dernier, lors du premier tour des élections municipales, il avait recueilli 24,27 % des suffrages au premier tour, devancé par le candidat DVD Lionel De Cala (31,87 %).

Selon des informations rapportées par le journal La Provence, Roland Povinelli était hospitalisé depuis plusieurs jours à la clinique de la Casamance pour des problèmes de santé. Celui qui fut le suppléant des députés Bernard Vidal puis Bernard Tapie (1988-1993), conseiller régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (1977-1995), conseiller général des Bouches-du-Rhône (1992-2008), sénateur des Bouches-du-Rhône (2008-2014) ou encore vice-président de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (2001) – à laquelle il s’était opposé – laisse derrière lui l’image d’un homme politique entier, dont le long règne sur Allauch reste attaché à de nombreuses affaires.

Il avait été mis en examen en juin 2015 pour « abus de confiance, faux, utilisation privative de domaine public et détournement de fonds publics », puis libéré contre caution, suite à des soupçons d’octroi de permis de construire suspects, d’emplois fictifs et d’avantages indus au bénéfice de son entourage. En mars 2019, un journaliste de La Marseillaise avait déposé plainte à son encontre suivant des menaces de mort proférées par téléphone. Signe du climat tendu qui régnait à Allauch lors des récentes municipales, le 24 février dernier, Lionel de Cala et Lucie Desblancs, tous deux candidats à la mairie d’Allauch, avaient reçu à leur domicile une arme factice assortie de menaces.

C’est avec une immense tristesse et une grande émotion, que la ville d’#Allauch a le regret de vous faire part du décès de Roland POVINELLI, Maire d’Allauch depuis 1975.

C'est avec une immense tristesse et une grande émotion, que la ville d'#Allauch a le regret de vous faire part du décès de Roland POVINELLI, Maire d'Allauch depuis 1975.

Nos plus sincères condoléances à son épouse, ses enfants ainsi qu'à tous ses proches.

L’hommage de Jean-Claude Gaudin :



« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la disparition, cette nuit, de Roland Povinelli à l’âge de 78 ans. Ce Marseillais de naissance a donné une large partie de sa vie à Allauch, commune dont il était maire depuis 1975 et pour laquelle il briguait un nouveau mandat. Son engagement pour la politique l’a amené à occuper les plus hautes fonctions […]. Une longévité et une carrière qu’il devait notamment à sa passion pour la vie publique et à ses qualités de meneur d’hommes. Je me souviens de nos face-à-face engagés et parfois musclés avec cet élu. J’adresse mes sincères condoléances à sa femme, à ses deux enfants ainsi qu’à tous ses proches »

