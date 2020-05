Alors que le pays est entré dans sa première phase de déconfinement, le trafic des trains en Région va reprendre de manière très progressive. C’est le message transmis par la SNCF, dans un communiqué du 9 mai, qui évoque une « reprise responsable du trafic », en deux temps. Tout d’abord, du 11 au 24 mai, « pour les trajets du quotidien », la fréquence de remise en service des TER sera de « un train sur deux en moyenne », tandis que « aux heures de pointe, sur les axes les plus fréquentés, jusqu’à trois trains sur quatre pourront circuler », comme par exemple sur le trajet Marseille – Toulon.

Une fréquence moyenne de circulation des TER qui sera relevée à « deux trains sur trois en moyenne » dans un second temps, dans une deuxième phase qui commencera le 25 mai. Néanmoins, et ce dès le 11 mai, « la règle de l’utilisation d’un siège sur deux réduira le nombre de places offertes par train. Ainsi, en zone dense, une fois cette règle appliquée, la capacité offerte sera entre 35 et 40 % de la capacité habituelle » – distanciation sociale oblige. La SNCF rappelle également son souci « d’inciter à la poursuite du télétravail et de l’étalement des horaires », pour ne pas surcharger ses trains.

Qu’en est-il des liaisons nationales ?

En ce qui concerne les lignes de TGV qui connectent la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, la SNCF annonce les fréquences suivantes à compter du 11 mai :

> Paris – Marseille : 6 allers-retours quotidiens

> Paris – Nice : 2 allers-retours quotidiens

> Lyon – Marseille – Nice : 1 aller-retour quotidien

> Marseille – Rennes : 1 aller-retour quotidien

> Bruxelles – Marseille : 1 aller-retour quotidien

