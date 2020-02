La Sem, agence d’attractivite de Toulouse Métropole, lance un appel d’offres pour la campagne de communication digitale de la destination Toulouse.

Les prestations attendues comprennent :

– l’élaboration d’une campagne digitale puissante et créative dans l’objectif de développer le rayonnement et la notoriété de la destination Toulouse ;

– la proposition d’une création émergente et décapante qui devra être déclinée pour chacune des cibles de l’agence d’attractivité ;

– la réalisation de l’ensemble des créations et leurs déclinaisons ;- la réalisation de l’achat d’espace sur des sites tiers identifiés comme leviers d’acquisition d’audience et de prospects ;

– l’accompagnement de l’Agence d’Attractivité dans sa stratégie digitale ;

– la suivi et la gestion de la e-réputation de la destination Toulouse ;

– conseils et expertise en matière de réseaux sociaux et Social Media Intelligence ;- conseils et expertise en matière de Search Engine Optimisation et Search Engine Advertising.

Le marché comprend une tranche ferme (2020) et deux tranches optionnelles (2021 et 2022).

Valeur totale estimée: 583 330 €.

Date limite: 16 mars 2020.

Voir l’appel d’offres.