Le vélo gagne du terrain dans la ville de Bouc-Bel-Air. Mais la ville n’est pas encore apte à accueillir ce passage à la mobilité douce selon le collectif d’habitants : Deux roues, une vie. Ce dernier dénonce l’insécurité des routes pour les cyclistes mais aussi les piétons. Le collectif était présent vendredi 19 mai à la Journée des Plantes aux jardins d’Albertas, pour une mission de sensibilisation par la distribution de tracts aux visiteurs (voir le communiqué ci-dessous), et par l’installation de silhouettes noires sur la RD8n.

Crédit : Deux roues, une vie

« L’absence de pistes cyclables sécurisées et le manque de continuité des trottoirs (parfois inexistants) font des axes boucains des dangers majeurs pour les cyclistes et piétons », dénonce Deux roues, une vie dans son communiqué. Un manque d’aménagements qui a causé au moins cinq accidents graves ou mortels. Le collectif et l’ADAVA (Association pour le Déploiement des Alternatives à la Voiture) réclament donc aux pouvoirs publics des aménagements de la voierie. Ce qui n’a pas encore été pris en compte malgré un contexte favorable pour le cyclisme, avec le plan vélo de deux milliards d’euros dévoilé par l’Etat.

La sécurité en vélo sera l’un des thèmes abordés lors de la seconde édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisée par Gomet’. Rendez-vous jeudi 25 mai au Palais de la bourse à Marseille dès 8h30 (Inscrivez vous).

Document source : le communiqué de Deux roues, une vie

