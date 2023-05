Share on Facebook

On aime la Fête du vélo sur le cours Mirabeau. La rédaction de Gomet’ avec Jean-François Eyraud, et notre partenaire, Radio Cyclo avec Jérôme Armand (un plateau à retrouver jeudi à Marseille pour la 2e édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces), était présente dimanche 14 mai à Aix-en-Provence. Nous nous sommes régalés !

Retrouvez toutes les interviews par ici