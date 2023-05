En ce mois «Mai à vélo», le gouvernement a décidé de montrer son engagement envers cette mobilité active en allouant deux milliards d’euros à son nouveau Plan vélo 2027. Un élargissement de la durée et du budget initial qui avaient été décidés le 20 septembre dernier, et qui s’élevaient à 250 millions d’euros en 2023. Lors d’un comité interministériel qui s’est tenu ce vendredi 5 mai à l’hôtel de Roquelaure, Elisabeth Borne, accompagnée de plusieurs ministres, dont Clément Beaune, le ministre des Transports, a détaillé ce budget.

Plan vélo : développer les infrastructures

La part la plus importante du budget (1,5 milliard) sera dédiée au développement des infrastructures et réseaux cyclables. Avec ce financement, le gouvernement souhaite atteindre d’ici 2027, 80 000 kilomètres de pistes cyclables, puis 100 000 kilomètres en 2030, contre 57 000 aujourd’hui.

Le gouvernement devrait également financer des emplacements sécurisés près des gares afin que «100 % de ses sites soient équipés de stationnements vélo sécurisés en 2027» indique-t-il dans un communiqué de presse.

Et dans la région Sud ?



En deux ans, la Région Sud annonce avoir investi plus de 60 millions d’euros qui ont permis la construction de 400km d’itinéraires cyclables. Elle espère atteindre les 10 000 kilomètres d’itinéraires d’ici 2027. Les 60 millions d’euros ont également permis l’installation de stationnements sécurisés dans 70 gares TER.



Afin de favoriser l’accès aux vélos, mais surtout l’utilisation, la Région a pour ambition d’équiper les gares, lycées et pôles d’échanges de 200 stationnements vélo sécurisés. 100 bornes de recharge devraient être installés également d’ici 2025 pour les vélos à assistance électrique.



Dans son communiqué diffusé le 5 mai, la Région témoigne aussi de sa volonté de promouvoir la sécurité auprès des plus jeunes. « Elle a été désignée « Région-pilote » dans la mise en œuvre des 200 000 attestations « Savoir Rouler à Vélo ». 50 000 enfants seront ainsi formés dès 2023 » indique la Région.



Favoriser l’achat et l’utilisation de vélos

Second point mis en avant : «Aider les Français qui souhaitent acheter un vélo», promet sur son compte Twitter, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Cette aide se donnera à voir à travers le renouvellement du forfait mobilité durable qui sera complété par un «appel à territoires cyclables» qui s’élève à 100 millions d’euros, et permettra d’accélérer la transition cyclables des territoires peu denses. Les aides à l’achat seront également reconduites sur quatre ans et fonctionneront désormais sur les vélos d’occasion vendus par des professionnels.

Le gouvernement a également promis de soutenir la filière de production de vélo pour atteindre 1,4 million de vélos produits en 2027, et 2 millions d’ici 2030



Prioriser la sécurité

Dernier point important pour le gouvernement : la sécurité. Pour ce faire, les plus jeunes (6-11 ans) seront formés à l’utilisation du vélo et sensibilisés sur ses dérives, à travers des formations. Clément Beaune, Ministre délégué chargé des Transports précise que cela concerne «850 000 enfants en 2027».

Sur les routes, la sécurité sera aussi renforcée avec l’instauration de diverses mesures «test». Des reposes pieds seront installés en bord de chaussée afin d’éviter aux cyclistes de «descendre de selle» au feu rouge. Un décalage du passage au vert pour les cyclistes sera également observable. Enfin, le code de la route va connaitre quelques modifications.

Florence Gall pilote la filière vélo en France sera à Marseille le 25 mai pour les 2e Rencontres du vélo et des mobilités douces (Crédit DR)

