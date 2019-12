L’agence Wonderful accompagne le développement d’ Il était un fruit en social média et en opérations d’influence digitale 🍎🍐🍑 .

Fondée il y a quelques années à Montpellier, l’entreprise commercialise des fruits et légumes déshydratés, issus en priorité de la production locale. Accompagnée par la pépinière Via Innovia (Lunel), la société a levé 1,2 million d’euros en 2018 auprès d’un panel d’invrestisseurs ( Irdi Soridec, Sofilaro, Seventure, Angels for Food, Vivacto et InVivo Invest). Elle vise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2020.