Le conseil de surveillance du port du Havre a choisi le 31 octobre la société Générale de manutention portuaire (GMP), codétenue par DPWorld (Dubaï) et Terminal Link, filiale de CMA CGM, pour exploiter les deux derniers postes à quai de Port 2000.

Le contrat de concession porte sur un accord de trente-quatre ans, dont quatre ans d’études, de conception et de réalisation par le concessionnaire, pour une durée d’exploitation du terminal de trente ans.

A cette occasion, Christine Cabau Woehrel, directrice centrale exécutive en charge des actifs industriels de CMA CGM déclare : « La décision du conseil de surveillance du Grand Port Maritime du Havre est une excellente nouvelle pour l’ensemble des clients qui ont fait confiance à GMP et aux terminaux havrais qu’il opère. Elle permettra de dynamiser encore l’activité portuaire du Havre, en lien étroit avec le Groupe CMA CGM qui est l’un de ses principaux partenaires ».

Un million d’EVP supplémentaire pour CMA CGM

Le nouveau terminal à conteneurs dont les travaux démarreront au début de l’année prochaine s’étendra sur une superficie de 42 hectares et un quai maritime d’une longueur de 700 mètres. Le chantier nécessite un investissement total de 154,2 millions d’euros, dont 41,42 millions seront cofinancés au titre du contrat de plan État-Région de l’axe Seine, soit 24,32 millions par l’État et 17,1 millions par la région Normandie. Sa mise en service est prévue pour début 2024, au départ avec quatre portiques et pouvant aller jusqu’à six. Pour la CMA CGM, le terminal représente à terme une capacité opérationnelle supplémentaire d’un million d’EVP (Equivalent vingt pieds).

Société de manutention portuaire basée au Havre, GMP emploie 1 200 collaborateurs et opère depuis 2006 les postes à quai 2 à 5, situés à l’Est de Port 2000, ainsi que les quais de l’Europe et des Amériques aux terminaux Nord.