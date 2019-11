Share on Facebook

La liaison ferroviaire Aix-Rognac peut-elle retrouver enfin une utilité pour les voyageurs ? Anne-Laurence Petel, députée LREM des Bouches-du-Rhône et candidate à la Mairie d’Aix-en-Provence, annonce dans un communiqué vendredi 8 novembre, qu’elle a interpellé par l’intermédiaire d’une lettre le président LR de la Région Sud Renaud Muselier « afin d’accélérer les solutions de transports, notamment pour la zone d’activités des Milles ou travaillent chaque jour entre 26 000 et 28 000 personnes ». La lettre co-signée avec un autre député LREM, Jean-Marc Zulesi, pointe une « urgence » devant « l’urbanisation exponentielle et les solutions de mobilité toujours absentes des décisions politiques ».

Objectif : une « mise en service aux voyageurs avec une expérimentation de train à hydrogène » sur la liaison ferroviaire Aix-Rognac, qui n’est actuellement utilisée pour le moment que pour le transport de marchandises. « La nouvelle loi d’Orientation des mobilités permet aux Régions, compétentes en matière de transports, de se saisir d’une possibilité de remise en service de petites lignes. Deux régions l’ont déjà fait. Pourquoi pas la Région Sud ? » s’interroge la députée LREM, qui affirme « avoir rencontré au mois d’octobre le cabinet du secrétaire d’Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari » sur le sujet.