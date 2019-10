Share on Facebook

A la suite de l’appel à candidatures lancé par la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence (CCIMP) au printemps dernier, un jury a sélectionné six projets d’entreprises pour participer au programme européen 4helix+. Il s’agit d’associer une société de l’économie bleue avec une structure issue de l’innovation (fab-labs, « accélérateurs », « espaces de co-working » …) ou des industries créatives et culturelles (design, mutimédia…) pour développer un nouveau produit ou service.

Le programme se déroule en parallèle dans sept pays européens du pourtour méditerranéen (France, Portugal, Espagne, Italie, Croatie, Grèce et Albanie). A la clé, un financement de 10 000 euros pour chaque projet qui doit être finalisé en décembre prochain. Le jury composé d’experts de thecamp et de la société marseillaise de conseil See’up, spécialisée dans le maritime, a finalement retenu six binômes parmi huit candidatures.