En pleine restructuration depuis trois ans, le groupe Vivarte annonce dans un communiqué daté du 22 octobre être entré en négociations exclusives avec les hommes d’affaires Thierry Le Guénic et Stéphane Collaert pour la cession de sa marque de chaussure San Marina dont le siège social se situe à Aubagne. « Avec cette opération, San Marina disposerait désormais des moyens financiers et humains nécessaires à la poursuite de son repositionnement stratégique et ainsi à sa croissance pérenne. L’enseigne rejoindrait un projet industriel mis efficacement en œuvre par des spécialistes de la mode et de la distribution retail », justifie Vivarte. Le duo d’entrepreneurs connaît bien Vivarte car il s’est également porté acquéreur de deux autres marques du groupe cette année : Cosmoparis et Chevignon. La filiale logistique SMC Services, également basée à Aubagne, fait aussi partie de l’opération. Elle est reprise par le groupe nordiste de logistique Log’S.

De la dizaine d’enseignes détenues à l’origine (André, Naf Naf, Pataugas…), Vivarte n’en conserve finalement plus que trois : La Halle, Caroll et Minelli. Cette dernière avait également été mise en vente au mois de novembre 2018, en même temps que San Marina, mais n’a pas trouvé de repreneur. Sur l’exercice 2017-2018, le groupe de distribution avait publié des pertes à 122 millions d’euros, en baisse comparé aux 305 millions d’euros de l’année précédente. Son chiffre d’affaires s’établit lui à 1,4 milliards d’euros.