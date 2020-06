Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie et Edouard Philippe, le Premier ministre ont fait part de leur soutien à Anne-Laurence Petel, la candidate LREM aux municipales d’Aix-en-Provence.

Bruno Le Maire, dans une courte vidéo, partagée sur le fil Twitter de la candidate le 24 juin a déclaré : « Aix-en-Provence a la possibilité le 28 juin de donner une nouvelle orientation à la ville, de relancer son développement économique et culturel et je suis persuadée qu’Anne-Laurence Petel est la bonne candidate pour cela. Je connais bien Aix et je crois que Anne-Laurence Petel peut la porter encore plus loin. Elle peut lui donner ce rayonnement culturel, cette attractivité, cette puissance économique qui en font une ville reconnue en France. »

Très honorée de recevoir à nouveau le soutien du Premier ministre @EPhilippePM pour le second tour des élections municipales qui aura lieu ce dimanche 28 juin.



Alors, ce dimanche, donnons ensemble un nouveau souffle à Aix-en-Provence et votez @aixaucoeur ! pic.twitter.com/01YmbmirwC — Anne-Laurence Petel (@al_petel) June 23, 2020

De son côté, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a lui aussi exprimé son soutien à travers une vidéo, le 23 juin, dans laquelle il déclare : « A Aix-en-Provence, Anne-Laurence Petel se présente et c’est une bonne nouvelle pour Aix parce qu’elle est dynamique, elle est solide, elle est fiable et je le dis en connaissance de cause parce qu’en tant que députée de la majorité je sais l’excellent travail qu’elle a réalisé. »

Enfin Brune Poirson, la secrétaire d’Etat était à Aix vendredi 26 juin pour apporter également son soutien à la députée LREM.

Aux côtés de la secrétaire d’Etat @brunepoirson pour rencontrer les étudiants de l’association aixoise @asso_sekoia, qui milite pour la réduction des déchets dans nos villes.



♻️ Des échanges très riches sur les initiatives mises en place par le @gouvernementFR depuis 3 ans. pic.twitter.com/NOE3ql24u0 — Anne-Laurence Petel (@al_petel) June 26, 2020

De leur côté, les deux adversaires Anne-Laurence Petel, le maire sortant, Maryse Joissains, arrivée en tête du 1er tour et Marc Pena, le candidat d’Aix-en-Partage réunissent leurs colistiers et artisans. La première à 18h30 à dans son local de campagne. le second en théâtre au plein. C’était hier soir.

Fin de campagne en plein air, dernière ligne droite vers la victoire, festive et conviviale, avec des colistiers motivés et des soutiens convaincus : on va gagner ! 😉✊



Crédit photos : @Med_ElHamzaoui pic.twitter.com/XZswNJ3Pg5 — Aix en Partage avec Marc Pena (@aixenpartage) June 26, 2020

