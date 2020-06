Share on Facebook

Dimanche, 29 villes des Bouches-du-Rhône connaîtront enfin le nom de leur nouveau maire, après un long suspense. Focus sur six villes du département dont l’élection sera à suivre de près.

Arles

Au premier tour, les Arlésiens ont placé Patrick de Carolis ( dont la liste « Pour le grand Arles » est largement en tête, avec 26,41% des voix). Mais rien n’est encore joué pour l’ancien patron de France Télévisions, qui est suivi de près par la liste « Le parti des Arlésiens » du communiste Nicolas Koukas avec 21,16%, qui est soutenu par le maire sortant Hervé Schiavetti.

Allauch

Le décès de Roland Povinelli pendant l’entre-deux tours, alors qu’il était arrivé en seconde place du scrutin au premier tour avec 24,27% des voix, a chamboulé le paysage de l’élection. Désormais, c’est la conseillère régionale Monique Robineau-Chailan qui guide la liste « Ensemble pour Allauch d’abord », avec le soutien de la petite-fille de Roland Povinelli. Mais c’est Lionel de Cala et sa liste « Génération Allauch » qui mène pour l’heure la course avec 31,87% des suffrages.

Enfin, le candidat du Rassemblement National Laurent Jacobelli, dont la liste « Sécurité, proximité, identité pour Allauch » avait recueilli 16,28% en mars dernier, sera le troisième à concourir pour ce second tour à Allauch.

Saint-Mitre-Les-Remparts

A Saint-Mitre-Les-Remparts, la maire sortante Béatrice Aliphat («Les Saint-Mitréens avant tout », sans étiquette) se retrouve en seconde place du scrutin du premier tour avec 34,9% des voix, derrière son adversaire, le conseiller municipal Vincent Goyet qui mène la liste « Saint-Mitre en vie ! » (42,71%). Maire depuis 2012, Béatrice Aliphat mise notamment sur sa connaissance de la commune et son implication au sein de la Métropole comme membre du bureau déléguée à l’Industrie et aux Réseaux d’énergie.

