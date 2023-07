Dans le contexte d’émeutes que connaît l’ensemble de la France et en particulier dans les grandes agglomérations, comme Marseille, la ville d’Aix-en-Provence vient de connaître, entre samedi et dimanche, sa première nuit de violences urbaines.

Selon des éléments rapportés ce dimanche 2 juillet au matin par la Ville d’Aix, dans le quartier du Jas de Bouffan une cinquantaine de très jeunes gens se sont rassemblés sur le rond point Colonel Jean Pierre. Après avoir passé une partie de la soirée en face à face avec la Police Nationale renforcée par la gendarmerie et la police municipale, une dispersion a permis à deux (ou trois) individus d’allumer un incendie criminel à la Maison de la justice et du droit. Une partie du bâtiment a été endommagée par l’incendie. D’autres ont essayé de pénétrer dans la Mairie annexe en fracturant la porte à coup d’extincteurs.

Les auteurs de ces actes ont fait du mal aux habitants du Jas de Bouffan Sophie Joissains

Sophie Joissains le maire, informée et présente au centre de supervision s’est rendue sur place pour constater la situation rejointe par les élus Sylvain Dijon et Salah Khouiel. Elle condamne fermement « ces actes et ces agissements irresponsables. Ces institutions très fréquentées et utiles aux habitants, sont un symbole fort de la Republique dans le quartier de la ville qui a été attaqué. La Maison de la Justice et du Droit est un lieu de proximité, de service à la population qui a demandé beaucoup d’efforts et de ténacité en concertation avec les habitants pour s’on installation. Ce bâtiment abrite également l’association Dunes : animateurs et acteurs reconnues par les habitants du Jas de Bouffan que je félicite pour leur travail. Les auteurs de ces actes ont fait du mal aux habitants du Jas de Bouffan, à leurs familles, à leurs amis et voisins.»

Des policiers supplémentaires demandés en renfort

Dans ce contexte de violence le Maire Sophie Joissains en appelle à la responsabilité de tous. « Responsabilité des services de l’Etat pour assurer une sécurité effective des Aixois. Le maire avait dans l’après-midi interpellé les services préfectoraux pour demander un engagement de policiers supplémentaires sur la ville » souligne le communiqué de la ville d’Aix-en-Provence. Responsabilité aussi des parents de ces jeunes gens, auteurs des violences : « On constate la jeunesse des auteurs, la société peut aider et accompagner mais ne peut en aucun cas se substituer aux parents. »

La ville prendra toutes ses responsabilités annonce l’hôtel de ville d’Aix : « Pour la sécurité elle a engagé ses forces de police municipale. Pour rechercher les auteurs, la Ville a déposé plainte et utilisera tous les moyens judiciaires, financiers et administratifs pour rechercher la responsabilité des auteurs et dans l’hypothèse où ils seraient mineurs, celle de leurs parents. Si chacun assume ses responsabilités et ses devoirs l’ordre républicain devra primer sur le désordre actuel. »

