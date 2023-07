Share on Facebook

L’hyper centre-ville de Marseille était ce matin dans un état lamentable, portant le stigmates des violences de la nuit. De nombreux commerçants, entre incrédulité, stupeur et révolte, étaient en train de constater les dégâts.

Vitrines éventrées, rideaux de fer forcés, poubelles et détritus jonchant notamment les rues Paradis, Grignan et Saint Ferréol… Le coeur du commerce du centre-ville (1er et 6e arrondissements) a été la cible d’un pillage généralisé dan sla soirée puis lea nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet. Au moins une cinquantaine de magasins semble avoir été touchée dans ce périmètre à l’instar des boutiques Lancel, Isabelle Marant, Gertrude+Gaston, Camper, Peggy Sage, ou en core Sephora entièrement vidées par les pilleurs.

Le maire de Marseille, comme de nombreuses autorités dont la RTM, avait pourtant pris différentes mesures de prévention vendredi 30 juin (voir le CP ci-dessous).

Il a notamment annoncé la mise en place d’un numéro vert : 08 05 56 17 07 pour accompagner les commerçants dans leurs démarches administratives et juridiques afin qu’ils puissent poursuivre leur activité dans les meilleurs délais. Ce numéro sera actif tout le week-end, de 8h30 à 19h.