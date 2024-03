Share on Facebook

C’est une visite inattendue. Alors que la venue du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et du Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti était annoncées, le président de la République, Emmanuel Macron, a inopinément décidé de rejoindre ses ministres à Marseille. Il y a quelques minutes, le chef de l’Etat a posté sur son compte X (ex-Twitter) : « À Marseille et dans d’autres villes de France, c’est une opération sans précédent que nous avons lancée pour porter un coup d’arrêt aux trafics de drogues, assurer l’ordre républicain, faire « place nette ». » Une référence à l’opération “Place nette” qui s’est tenue hier matin dans la cité phocéenne, avec pour but de déloger les narcotrafiquants. Dans une note aux rédactions transmise par la Préfecture, une intervention d’Emmanuel Macron est prévue à la cité La Castellane à Marseille (15e) pour faire un point de situation sur l’avancée de cette première opération “Place nette XXL.”

Gérald Darmanin était attendu ce matin aux côtés de la secrétaire d’Etat en charge de la ville et de la citoyenneté Sabrina Agresti-Roubache sur le site d’Airbus Hélicoptères à Marignane pour visiter la chaîne d’assemblage des hélicoptères Super Puma et H160.

De son côté, Eric Dupond-Morretti était ce matin à 9h au tribunal judiciaire, rue Joseph Autran à Marseille. La séquence prévue à partir de 11h à la division Nord de Marseille, dans le 15e, a été annulée.

