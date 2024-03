Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le Salon International du Transport et de la Logistique (SITL) 2024 ouvre ses portes à Paris Nord Villepinte du 19 au 21 mars 2024. Cet événement d'envergure mondiale réunit les principaux acteurs de l'industrie du transport et de la logistique, offrant une plateforme pour discuter des défis, des tendances et des innovations qui façonnent le…