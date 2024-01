Le mode de scrutin va-t-il changer à l’horizon des municipales de 2026 ? Le sujet est en tout cas très sérieusement sur la table. Mardi 16 janvier, à l’occasion de sa conférence de presse télévisée, le président de la République a clairement exprimé sa ferme intention de modifier la loi Paris Lyon Marseille (PLM) de 1982.

Interrogé sur la nomination de la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, et sa candidature aux prochaines municipales parisiennes Emmanuel Macron rétorque : « La seule chose que je veux pour Paris, c’est qu’un électeur puisse avoir les mêmes droits et compter autant qu’à Amiens, Besançon ou ailleurs, et donc que le gouvernement puisse décider d’une réforme en profondeur de la loi Paris-Lyon-Marseille pour revenir au droit commun. »

La question d’une réforme de la loi PLM n’est pas neuve et une mission parlementaire menée par les députés Renaissance Sylvain Maillard et David Amiel a déjà été engagée. Néanmoins, les propos du chef de l’Etat viennent acter un changement imminent. Le scénario privilégié semble être celui d’un scrutin simplifié. « Avec un principe simple : un Marseillais = une voix, un Lyonnais = une voix et un Parisien = une voix », écrit Sylvain Maillard sur le réseau social X (ex-Twitter). En effet, actuellement, les électeurs marseillais votent au suffrage indirect, par secteur. Ce sont ensuite les conseillers municipaux, dont le nombre varie en fonction de la taille du secteur, qui élisent le maire.

Réforme de la loi PLM : Benoît Payan favorable pour rendre « les choses lisibles »

Cité ce mercredi 17 janvier sur Franceinfo, au lendemain de la conférence de presse présidentielle, le maire de Marseille Benoît Payan réagit à ces propos. Il se dit favorable et estime « qu’il suffit de faire une loi très simple. » Il salue l’hypothèse de la réforme, qui « rendrait les choses lisibles.» De son côté, la maire du 1er secteur (1er et 7 arrondissements) Sophie Camard (GRS), chargée par le maire de Marseille d’une délégation à la réforme de la loi PLM, et cheffe de file de l’opposition à la Métropole Aix-Marseille Provence, se montrait plus nuancée, lors de ses voeux à la population, jeudi 11 janvier : « Nous sommes favorables, mais nous attendons d’avoir plus de précisions sur les modalités. » Elle confirme la venue prochaine des députés Sylvain Maillard et David Amiel dans la cité phocéenne dans le cadre de cette réforme, mais confie à Gomet’ ne pas avoir davantage de précisions sur la date exacte.

Loi PLM à Marseille : Martine Vassal ne voit pas « l’utilité de changer »

Quant à Martine Vassal, candidate battue aux dernières municipales à Marseille, elle a fait par de son opposition au projet. Interrogée lors de ses voeux à la presse lundi 8 janvier, la présidente de la Métropole et du Département des Bouches-du-Rhône, estime que les habitants ont « d’autres préoccupations, comme le pouvoir d’achat, que de s’occuper d’une modification de scrutin. » Et de poursuivre : « il y a peut être des problématiques à Paris ou à Lyon, mais à Marseille, je ne vois pas l’utilité de changer les choses dans la mesure où l’exécutif est élu en nombre de voix issues des secteurs. » Et si jamais un changement de loi devait être finalement retenu, Martine Vassal plaide pour une évolution au niveau des compétences de proximité afin que celles-ci soient « vraiment exercées par les mairies de secteur » soulignant qu’il y a « sur la ville de Marseille l’équivalent de six villes d’Aix.»

Martine Vassal lundi 8 janvier 2024 (Crédit Jean Yves Delattre/Gomet’)

Martine Vassal confirme par ailleurs qu’elle a consulté l’ensemble des 303 élus municipaux (101) et d’arrondissements (202) de Marseille (lire notre précédent article) pour connaître leur avis sur le projet de réforme de la loi PLM. « Les retours sont en cours d’analyse » précise-t-elle.

