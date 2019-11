Gojob, l’agence d’intérim digitale aixoise, fondée par le patron de la French tech Aix-Marseille, Pascal Lorne a signé un partenariat avec le groupe Hopps, spécialisée dans la logistique e-commerce. « D’ici la fin de cette année, nous doublerons les effectifs pour atteindre plus de 300 créations d’emploi au sein des plateformes de Hopps. Bien entendu, nous couvrirons les besoins exponentiels d’ici 2020 sans difficulté et ainsi marquer une progression de 50% », annonce Pascal Lorne.

Répondre au besoin de main d’oeuvre en temps réel

A quelques jours du Black Friday et des fêtes de Noël, Hopps doit faire face à un surplus d’activités qui exige le recrutement de personnels supplémentaires. Il compte donc sur Gojob pour lui fournir des préparateurs de commandes en cette fin d’année agitée. « Être en capacité de faire évoluer nos effectifs en temps réel pour répondre instantanément à la demande des consommateurs et donc de celles de nos clients e-commerçants est fondamentale pour créer une expérience clients unique et différenciante », explique Frédéric Pons, P-dg de Hopps.

Objectif : dépasser les 500 intérimaires en 2020

Les deux entreprises ont commencé à travailler ensemble pour trouver du personnel sur la plateforme de Hopps à Beauvais depuis le début du mois d’octobre. En une semaine, l’agence a trouvé quelques 160 intérimaires annonce le communiqué commun des deux sociétés: « Ce que vous avez fait là, peu de gens peuvent le faire, continuez ! », félicite Frédéric Pons. Il va donc élargir ce partenariat à l’ensemble de ses sites et activités et Gojob affiche l’ambition de dépasser le seuil de 500 intérimaires en 2020.



Selon les chiffres fournis par les deux sociétés, Hopps emploie plus de 22 000 collaborateurs sur 270 sites en France au travers de ses filiales Dispeo, ADS, Colis Privé, Adrexo, Cibléo et LSD. Depuis sa création en 2015, Gojob a embauché plus de 5 000 travailleurs temporaires dont 33% de non-diplômés et plus de 50% sans emploi depuis plus de 6 mois.

