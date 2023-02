Share on Facebook

Elles sont désormais 16 contre 13 précédemment à s’afficher comme les capitales French tech françaises. La liste des heureuses élues a été dévoilée par le ministre chargé du numérique, Jean-Noël Barrot le 2 février dernier. La French tech Aix Marseille Région Sud confirme son rang pour la troisième fois.

Désormais animé par une équipe dirigée par Diane Renaud qui a remplacé l’été dernier Jean-Baptiste Geissler, la French Tech provençale a fêté la nouvelle, jeudi 9 février, à son QG désormais basé à la CCI métropolitaine Aix Marseille Provence au sein du Riality Lab. Avec les partenaires institutionnels et une partie des membres de son conseil d’administration, ce fut l’occasion pour Marie-Laure Guidi (trésorière) de tirer un rapide bilan des actions et résultats obtenus ces dernières années (croissance du nombre d’adhérents et des montants levées par l’écosystème). la relabellisation qui porte sur une durée de 3 ans à

Sébastien Demech, vice président de la French Tech Aix Marseille Région Sud, par ailleurs co-fondateur de Telaqua, a quant à lui évoquer la feuille de route et les projets parmi lesquels un livre blanc du numérique mais aussi une fête du Grand bain renouvelée. Elle se tiendra en 2023 au Palais du Pharo le 13 septembre. A vos agendas !



Crédit : lafrenchtech.com

