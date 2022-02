Après l’argent (un milliard voté dans la loi de finances 2022), voici la coquille chargée d’organiser le travail du Groupement d’intérêt public dédié aux projets de transports de la Métropole Aix Marseille Provence (MAMP). Les autorités ont signé la constitution du GIP Aix-Marseille-Provence Mobilités jeudi 10 février 2022 à la préfecture des Bouches-du-Rhône en présence du préfet Christophe Mirmand, de Martine Vassal, présidente de la Métropole, de Benoît Payan, le maire de Marseille et d’autres élus représentants les villes concernées et parties prenantes.



Comme prévu, l‘Etat est majoritaire dans la la structure avec 55% des parts contre 45% à la Métropole. Néanmoins Martine Vassal sera bien la présidente du GIP, les communes concernées par les projets et les acteurs économiques sont associés à la gouvernance tout comme les usagers qui seront représentés par la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT).

Les membres du GIP Aix Marseille Provence Mobilités



Le Groupement d’intérêt public Aix-Marseille-Provence Mobilités a été installé en préfecture ce jeudi 10 février 2022 : il associe l’État et la Métropole, le Conseil régional, le Conseil départemental, les communes principalement concernées (Marseille, Aix-enProvence, Istres, Aubagne, Martigues, Salon-de-Provence), les représentants du monde économique (CCIAMP et UPE 13) et des usagers (FNAUT).

« Nous réaliserons ensemble 15 grands chantiers de mobilités dans notre territoire grâce à une aide de 1 milliard d’euros » s’est félicitée Martine Vassal.

J’ai l’honneur de présider l’installation du GIP Aix-Marseille-Provence Mobilités en présence du @Prefet13. C’est un engagement fort de l’Etat envers @AMPMetropole. Nous réaliserons ensemble 15 grands chantiers de mobilités dans notre territoire grâce à une aide de 1 milliard €. pic.twitter.com/OrzBay72kl — Martine VASSAL (@MartineVassal) February 10, 2022

Dans un communiqué diffusé par la Métropole, Martine Vassal se montre résolument optimiste : « Grâce à l’effort de tous, nous saurons aller vite et bien ! Comme j’ai eu l’occasion de le rappeler, à de nombreuses reprises, au Premier ministre comme au président de la République, ce cap historique que nous venons de franchir, cette méthode d’agir que nous avons scellée, va donner un véritable coup d’accélérateur à notre territoire et améliorer, très prochainement, le quotidien de nos habitants ! » L’enjeu est aussi majeur pour l’attractivité du territoire alors que l’agglomération demeure l’une des villes au monde les plus embouteillées.

La préfecture rappelle ainsi que les objectifs globaux du GIP Aix-Marseille-Provence Mobilités sont de « consolider l’attractivité du territoire, répondre aux enjeux de cohésion sociale, faciliter les créations d’emploi et lutter contre les effets du changement climatique. »

GIP Mobilités : « tenir à jour la programmation des projets prioritaires »

Le nouvel outil doit permettre de bien organiser la manoeuvre et de dérouler les opérations sans perdre de temps. Il s’agit souligne la préfecture de « garantir l’efficacité opérationnelle du plan de soutien, c’est-à-dire une affectation efficiente des financements de l’État ; fournir le cadre d’un travail partenarial et constituer, plus largement, un lieu d’échange et de concertation avec les acteurs de la mobilité métropolitaine ; proposer le versement des subventions et avances remboursables de l’État ; tenir à jour la programmation des projets prioritaires. »

Martine Vassal et Jean Castex ont signé le protocole d’engagement en décembre 2021 actant le lancement du GIP transports (Crédit MG)

Il reste à connaître les 15 projets concernés car ni la Métropole ni la préfecture ne précisent quels sont les chantiers finalement retenus. On devrait en savoir plus dans quelques semaines. Une prochaine réunion du GIP sera organisée au début du mois de mars annonce la préfecture qui précise, qu’elle « aura notamment pour ordre du jour un premier tour d’horizon de la programmation des travaux en matière de mobilité. »

Document source : le communiqué de la préfecture concernant le GIP

