La pluie continue de perturber ce dimanche 27 août l’organisation du Delta Festival. Après une fermeture anticipée hier soir à 22h au lieu de 2h, ce dimanche, c”est l’ouverture des portes qui est décalée à 14h (au lieu de 12h). Dans un message adressé à la mi-journée aux 30 000 visiteurs attendus, les organisateurs s’excusent et espèrent que la météo sera plus clémente en deuxième partie de journée.

« Nous sommes désolés pour la fermeture anticipée d’hier pour des raisons de sécurité. Toute l’équipe du festival a travaillé cette nuit et ce matin pour pouvoir vous accueillir aujourd’hui après les fortes pluies. On se bat pour pouvoir ouvrir les portes aujourd’hui. Nous retardons l’ouverture à 14h00 pour terminer de remettre en état le festival et retrouver vos 30 000 sourires ! On lâche rien on va y arriver… »

