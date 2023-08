Après un premier report de l’ouverture à 14h, les organisateurs du Delta Festival ont annoncé à contre-coeur en début d’après-midi l’annulation pure et simple de la dernière journée de leur événement qui se tenait sur les plages du Prado à Marseille depuis mercredi. Quelque 30000 personnes étaient attendues au dernier jour du delta, plus grand festival musical du sud de la France. Lire ici le message complet adressé au public :

Chers festivalier•es,



Toute la nuit et toute la matinée notre équipe a travaillé et s’est battue pour remettre en état les festival pour garantir une ouverture des portes. Malheureusement, malgré tous nos efforts, les orages et fortes pluies d’hier nous empêchent aujourd’hui de vous accueillir dans de bonnes conditions et de sécurité. L’instabilité des structures et l’accumulation d’eau sur de nombreuses zones du festival rendent impossible la tenue du festival. Nous sommes donc contraints d’annuler cette dernière journée de festival. Cette journée de festival, vous l’attendiez depuis plus d’un an et nous mesurons toute la tristesse et la déception que cela représente pour vous.



Depuis un an, nous n’avons pas ménagé nos efforts pour vous offrir une dernière journée de rêve. On va vite se remettre au travail pour vous retrouver en 2024 pour une édition exceptionnelle !



Vous pourrez bien évidemment demander un remboursement ou obtenir un avoir, nous reviendrons vers vous prochainement concernant les modalités.

On espère pouvoir compter sur votre soutien et votre compréhension, toute l’équipe est abattue et finira le week-end avec la tristesse de ne pas avoir pu clôturer cette édition en beauté. Merci pour votre énergie pendant les premiers jours du festival, vous nous avez vendu du rêve et vous avez fait trembler les plages du Prado.



Rendez-vous l’année prochaine