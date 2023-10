La commission des entreprises durables de l’Union pour les entreprises 13 (UPE 13) organise des rendez-vous sur notre territoire, comme à Marseille le 28 septembre, pour faire avancer ses membres sur le thème de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Après une découverte des objectifs de la RSE et du panorama des labels accessibles aux entreprises, le programme de la commission “entreprises durables” de l’Upe 13 prévoit une série d’autres ateliers thématiques mensuels, animés par experts : qualité de vie au travail, témoignages et retours d’expériences de PDG engagés, autodiagnostic, mobilisation des parties prenantes internes et externes, aides et obligations légales…

Prochain rendez-vous, jeudi 12 octobre de 12h30 à 14h avec un déjeuner inspirant avec l’entreprise à mission Sonergia, son président Franck Annamayer, et Nathalie Wirth, sa responsable RSE.

Lien utile :

Programme complet et inscriptions sur le site de l’UPE 13