La 97e Foire internationale de Marseille va bientôt fermer ses portes. Y faire un tour est la tradition locale alors, si chaque année, on se demande ce qu’on peut bien y trouver, voici notre sélection pour des moments gourmands et détente entre amis.

Jouer les prolongations apéro

Direction le hall 5 rebaptisé pour l’occasion Halle de la Régalade. Passé l’étonnement de découvrir un espace aéré avec peu de stands, on y trouve de quoi prolonger l’apéro entre amis avec, notamment, le délice de courgettes aux amandes bio, l’une des nouveautés d’Aix&terra parmi ses recettes apéritives. On aime sa pointe délicate mais présente de cumin. La société, créée par Marine et Richard Alibert en 2010, doit son nom à la petite épicerie aixoise d’origine. Depuis, les gammes de sauces, huiles, recettes apéritives et délices sucrées se sont étoffées, certaines élaborées en collaboration avec le chef étoilé Julien Allano. À venir prochainement un vinaigre balsamique blanc à l’écorce d’orange et une crème de chocolat Valrhona et nougat de Montélimar. En ligne ou en boutique.

> Délice de courgettes aux amandes bio – 5,95 €/100g

> https://www.aixetterra.com

Shopping hall 5 de la Foire de Marseille : de quoi préparer un joyeux apéritif

Qui dit apéro à Marseille, pense pétanque. Mais comment faire quand on n’a pas de jardin mais un appartement, avec des voisins ? Le Marseillais Sébastien Magnan a créé La Mariole : un incroyable jeu de boules molles, avec les mêmes règles que la pétanque classique. Cette idée lui est venue après un repas bien arrosé entre amis et quelques paires de chaussettes. Puis, il a peaufiné le concept pendant les confinements. Le produit est désormais bien fini, en simili cuir et billes de propylène, et affiche un beau choix de couleurs, version triplette ou pack de six, cochonnet compris.

> Triplette 39€ Prix Foire au lieu de 45 €, pack de six 55 € au lieu de 69 €.

> https://lamariole.com

Enfin, en attendant de tirer ou de pointer, on prend place sur les chaises en Formica totalement relookées par Alexandra Rigo avec ses propres photos, imprimées sur adhésif pelliculé et traité anti U.V. Cercle des nageurs, Notre-Dame de la Garde, Vieux-Port, morceau de Corniche ou du Corbusier : le concept se décline en tabouret, plateau, set de table…

> Chaises entre 95 et 100 €

> Contact 06.11.10.91.99 / Instagram @alx.rigo_ome

Délices glacés pour été indien

Direction le Hall 1. C’est certainement le plus petit stand de la Foire mais ses glaces libanaises artisanales à la fleur d’oranger ou fleur de rose et sève de pistachier lentisque, généreusement saupoudrées de pistaches concassées, attirent les gourmands et gourmandes. « Plus besoin d’aller à Paris, chez Bachir » s’est exclamée une visiteuse. En effet, c’est avec le chef Alan Geaam (restaurant Asti au New Hôtel) que Julien Doudoukdjian, fondateur des glaces Hamov, a travaillé cette recette traditionnelle, simple mais savoureuse. Avec son équipe, il les fabrique dans le 12e arrondissement de Marseille, depuis le mois d’avril, et les livre à domicile, en bac d’un litre ou en bûche pour 10 à 12 personnes.

> Pot 5 € sur place

> https://hamovartisanglacierlibanais.fr

De gauche à droite, de haut en bas : Julien Doudoukdjian et son collaborateur, les fauteuils Djilène Créations, la sorbetière Toao et l’équipe du Culinarion Valence (©DV)

Restons dans les glaces. Les nostalgiques de la boutique Culinarion, rue Paradis à Marseille, retrouveront, toujours dans le hall 1, l’équipe de Valence venue nous présenter la nouvelle sorbetière Toao. Design, connectée, un peu imposante avouons-le, auto-réfrigérante, la Tooa réalise des glaces à l’italienne en 4 minutes seulement et, si vous le souhaitez, en portion individuelle. Noisette, fraise, fior di latte, chocolat noir, mangue, pistache sont quelques uns des parfums disponibles en “brik”, sans conservateur, pour aller plus vite. À noter qu’elle a été conçue et fabriquée en Italie. Son prix est lui aussi un peu gourmand mais quand on aime…

> Sorbetière Tooa® 399 € – TooaBrik par 2 de 2,40 € à 2,90 €

> https://www.tooa.com/fr-fr/landingmacchina.html

Cette fois, hall 8, on prend place dans des fauteuils venus du Sénégal, aux couleurs gaies et fruitées. Leur particularité ? Des pièces uniques, en fils de pèche teintés dans la masse et U.V résistants, réalisées à la main par des artisans créateurs sénégalais reconnus pour leur savoir-faire. « Ainsi, ces artisans peuvent subvenir aux besoins de leur famille grâce à leur talent et nous embauchons aussi des jeunes pour leur offrir l’opportunité d’un métier » explique le fondateur de la marque éponyme, Michel Henry Djilène, lui-même d’origine sénégalaise.

> Selon le modèle, fauteuil 449 €, trône 824 €

> https://djilenecreations.com

Informations pratiques

> 97e Foire internationale de Marseille – Parc Chanot (8e)

> jusqu’au lundi 3 octobre de 10h-20h dimanche et 10h-19h lundi

(Photo Une FIM2022©GGeronimi)