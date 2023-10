Share on Facebook

« Aujourd’hui nous sommes là pour visiter la vitrine de l’une des plus belles pépites de l’Arbois » inaugure, jeudi 28 septembre, Frédéric Guilleux, directeur de l’Arbois-Méditerranée, premier technopôle dédié à l’environnement en France.

La pépite, c’est Cearitis, avec à sa tête un duo familial, Solena Canale Parona et sa cousine Marion Canale. Petites-filles d’oléiculteurs siciliens, les jeunes entrepreneuses sont sensibilisées depuis très jeunes aux problématiques des ravageurs de la culture de l’olive. En 2020, Solena et Marion, avec l’impulsion de la SATT Sayens (Société d’accélération du transfert de technologies) ont l’idée de mettre sur le marché agricole un produit innovant pour protéger l’arboriculture des mouches de l’olive. A la suite de la découverte de leur maître savante, Martine Berthelot-Grosjean (chercheuse CNRS), Cearitis propose une alternative naturelle aux insecticides. Le système attractif-répulsif de l’insecticide innovant et naturel empêche les insectes ravageurs de se reproduire à 70% d’efficacité.

Thomas Blum (SATT Sayens), Solena Canale Parona, Marion Canale, Yaël Grosjean (directeur CNRS Dijon), Martine Berthelot-Grosjean (ingénieure biologiste) et Carole Petigny (directrice RSE chez Afyren) à l’inauguration du verger vitrine de Cearitis. Juliette Matilla

Cearitis : l’agroécologie “made in Provence”

Une levée de fonds de 800 000 euros en 2020 a permis à la jeune pousse innovante Cearitis d’élargir son effectif. Elle emploiera 20 personnes d’ici la fin de l’année 2023 avec un espace de recherche et de développement au sein du Technopôle de plus de 100 mètres carrés. Cearitis envisage aujourd’hui d’étendre ses recherches et de s’attaquer à la mouche méditerranéenne des fruits.

La start-up affirme sa volonté de s’implanter à l’échelle nationale, européenne et à terme mondiale grâce aux partenariats avec les pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Amérique latine, fortement impactés par les insectes ravageurs. En s’implantant dans la région, Cearitis permet à la Provence de faire perdurer son image de zone d’attractivité économique. L’agence Provence Promotion, représentée par Matthieu Vis, a décerné à l’occasion de l’inauguration du verger vitrine, le prix « Invest in Provence » aux deux jeunes entrepreneuses. Un petit trophée qui vient s’ajouter aux quelques autres sur l’étagère.

« Solena, Marion, merci de montrer la voie à nos filles, de leur prouver qu’elles ont leur place dans l’entrepreneuriat » clôture Carole Petigny, directrice RSE chez Afyren, fournisseur partenaire de Cearitis.

Inauguration du verger vitrine et laboratoire de Cearitis (Crédit JM/Gomet’)

