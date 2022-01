On ne terminera pas notre escapade arlésienne sans une pause extraordinaire à l’hôtel L’Arlatan, entièrement rénové et rouvert en 2018 sous le design inspiré de l’artiste américain, d’origine cubaine Jorge Pardo. Ce dernier a mis ici tout son caractère et le meilleur de son art qui mêle la décoration intérieure, l’architecture, le travail des matières et l’art dans toutes ses dimensions et ses couleurs.



Des escaliers comme des invitations à la découverte et au repos (Crédit Gomet’/JFE).

Les très bonnes adresses de Maja Hoffmann

L’étape qui, selon L’Officiel Belgique vaut à elle seule le voyage à Arles (nous sommes d’accord !), est l’une des propriétés de la mécène Maja Hoffmann, qui développe, en parallèle des activités culturelles (Fondation Luma), un petit groupe touristique (Les Maisons d’Arles pour l’exploitation, la société 2H5 pour la propriété de l’immobilier). « L’idée-force est de faire appel à des artistes pour créer des établissements différents. Il faut aussi répondre aux besoins de Luma Arles » explique Luma Arles sur son site « pour héberger des artistes en résidence et des invités internationaux. Aujourd’hui, trois hôtels font partie de cet écosystème, chacun avec sa personnalité propre. » Et de préciser : « La société Les Maisons d’Arles est chargée de l’exploitation des établissements, dans l’esprit et la philosophie souhaitée par Maja Hoffmann. L’ensemble est pensé comme un archipel, en lien avec les projets artistiques du Parc des Ateliers. »



Outre L’Arlatan, Les Maisons d’Arles comptent les hôtels, basés aussi dans le coeur historique de la cité arlésienne, Le Cloître et le prestigieux Nord Pinus. « Le tout représente 80 chambres, soit une part modeste de l’offre hôtelière d’Arles (5%). L’objectif n’est pas la rentabilité à court terme visée par les groupes hôteliers classiques. Par exemple, aucun repreneur ne s’était manifesté pour L’Arlatan en raison du montant de l’investissement » explique encore Luma Arles qui précise que « le développement des établissements se fait en bonne entente avec les hôteliers arlésiens. »

Le premier des restaurants lancé par la co-héritière du groupe pharmaceutique Roche, est le restaurant La Chassagnette. Cette ancienne bergerie devenue en 2002 un restaurant et un jardin bio, conçus comme une vitrine de l’art de vivre en Camargue, tenue par le chef Armand Arnal. Autres points de chute pour les gastronomes, les restaurants du Parc des Ateliers dont Le Réfectoire et l’épicerie du Cloître.



Restaurant, hall d’accueil, lobby…. couleurs et confort de l’Arlatan dessiné par Jorge Pardo (Crédit Gomet’/JFE)

L’Arlatan, une oeuvre d’art, de chambres en pièces

Restauré comme un parcours expérientiel mêlant héritage antique et images du XXIe siècle à la fameuse lumière de Van Gogh, L’Arlatan est une œuvre à part qui revendique dans toutes ses pièces et ses détails le statut d’oeuvres artistiques. Le voyageur devient ainsi une partie de l’oeuvre.

L’Arlatan était déjà reconnu comme l’hôtel particulier le plus somptueux d’Arles au Moyen-Âge. Il fait désormais partie du patrimoine exceptionnel du XXIe siècle à travers la vision vision de l’artiste Jorge Pardo. Une explosion de couleurs, de lumières et de design contemporain qui se répandent sur une gigantesque mosaïque de plus de 6000m2.



Des photos et des peintures accompagnent les mosaïques colorées de Jorge Pardo (Crédit Gomet’/JFE)

« Chaque chambre, chaque porte est une pièce unique, une œuvre d’art. Les quelques deux millions de fragments de mosaïque utilisés pour cette rénovation furent tous fabriqués à la main. Les différents bâtiments, dont la partie centrale est classée aux Monuments Historiques, s’organisent autour d’un magnifique patio, d’un escalier majestueux et de salons au charme incomparable. L’Arlatan vous accueille et vous embarque pour un voyage singulier et magique à travers l’histoire, les cultures et les sensations » observe L’Officiel Belgique.

Adossé à l’un des murs antiques des Thermes de Constantin, L’Arlatan est situé dans le cœur historique d’Arles, à quelques mètres de la place du Forum, des arènes, de l’amphithéâtre romain et de l’église Saint-Trophime. A ne pas manquer !

Liens utiles :



Le site de L’Arlatan pour réserver une chambre. Soyez réactifs : les tarifs peuvent être multipliés par cinq selon les périodes et les gammes de chambre (de la petite classique à la de luxe).

Le dialogue en vidéo entre Maja Hoffmann et Jorge Pardo sur le site de Luma Arles

Le site des Maisons d’Arles de Maja Hoffmann