Rachat de La Provence : décision sur la clause d’agrément repoussée au 11 janvier

La décision du tribunal de commerce de Marseille concernant le référé déposé par le liquidateur du Groupe Bernard Tapie contre la clause d’agrément bénéficiant à Xavier Niel, déjà actionnaire de La Provence, a été mise en délibéré à la suite de l’audience qui s’est tenue mardi 21 décembre. Verdict attendu mardi 11 janvier. Le groupe CMA CGM candidat au rachat de La Provence face à NJJ, la holding média de Xavier Niel, est notamment conseillé par Denis Olivennes, le patron de Libération et ex-PDG de CMI, Europe 1 ou encore de Canal +.

Réplique de la Grotte Cosquer : ouverture le 4 juin

La réplique de la Grotte Cosquer ouvrira ses portes le 4 juin 2022 située sur le J4 à Marseille. La Région Sud veut mettre le paquet pour accompagner le nouveau destin de la controversée Villa Méditerranée, lancée en 2013, sous l’ancienne mandature du socialiste Michel Vauzelle.

Gojob lance une plateforme dédiée à l’emploi et aux ressources humaines

La société aixoise fondée par Pascal Lorne (installé depuis cet automne à New York) entend pallier à la fois le problème de pénurie d’emplois dans certains secteurs et celui nombre de chômeurs toujours croissant. Pour cela, Gojob vient de mettre en place AI lab, un laboratoire d’intelligence artificielle (IA) entièrement dédié à l’emploi et aux ressources humaines. Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ? Gojob propose un genre de Tinder de l’emploi qui permettrait de faire matcher une offre d’emploi et une demande grâce à un algorithme. Cette IA mise au point par Gojob et nommé Aglaé, promet un fonctionnement équitable et non discriminant. Dans un second temps, la solution propose d’aider le candidat à grandir dans son parcours professionnel. Le développement de ce lab représente un investissement de neuf millions d’euros pour 2022 et 2023, ainsi que la création d’une trentaine d’emplois souligne la société basée à Aix-en-Provence.

Une dernière levée de fonds à 200 000 euros en cours pour Le Présage

Le restaurant Le Présage, qui se présente comme le premier restaurant solaire d’Europe, installé sur le Technopôle de Château-Gombert (13e), est en cours de levée de fonds avant son ouverture prévue pour 2022. Sur un budget total de 1,66 million d’euros, il reste à financer 200 000 euros. Tout le monde peut faire un don. « À partir de 500 euros, nous vous proposons de devenir actionnaire du projet », indique l’équipe sur son site web, avec 25% de réduction impôt sur l’année 2021. La plus-value potentielle est estimée à cinq ans, soit en 2027.

Le restaurant solaire Le Présage : une économie tombée du ciel (Crédit DR)

Cartoon Next : un évènement à Marseille sur le futur de l’animation

Le Cartoon Next aura lieu à Marseille du 12 au 15 avril. Trois jours dédiés aux évolutions des industries digitales et créatives. L’occasion de mettre en valeur les productions régionales, et de « parler du futur de l’animation, des évolutions technologiques du secteur et des nouveaux modes de diffusion », renseigne Marc Rius, co-fondateur de la société de production TNZPV (Tu Nous Zas Pas Vus, basée à Arles), organisatrice de l’événement. Des tables-rondes seront notamment organisées autour du business, de l’ère post-covid et des voix émergentes de cette filière. Des sites clés, comme le Pôle média de la Belle de Mai, seront mis à l’honneur. Le rendez-vous, principalement destiné aux professionnels de l’animation, est accessible à tous. Inscription en cliquant sur ce lien.

Un plan de relance et de soutien pour le massif des Alpes

Entre le covid-19 et le réchauffement climatique, qui conduit à une baisse de couverture neigeuse, le secteur de la montagne peine à se relever. C’est pourquoi l’Etat et les Régions Sud et Auvergne-Rhône Alpes ont mis sur pied en 2021 un plan de soutien économique qui se poursuivra sur l’année 2022. 334 projets ont déjà pu en profiter, soit 45 millions d’euros engagés, dont 28 millions issus du fonds « Avenir montagne investissement », lancé l’été dernier, qui a notamment pour but d’aider les territoires de montagne à monter des projets touristiques d’avenir. En 2022, l’Etat et les Régions prévoient un investissement global de 49 millions d’euros.

Elyctis (Pertuis) détecte la fraude au pass sanitaire

L’entreprise pertuisienne Elyctis annonce sa collaboration avec le gouvernement hollandais pour lutter contre la fraude au pass sanitaire. Les autorités hollandaises utiliseront désormais une technologie appelée ScanID, qui intègre le lecteur Elyctis ID Box one 121 mis au point par Elyctis pour vérifier l’identité de la personne qui présente un pass. Ce lecteur peut permettre d’avoir accès aux noms, prénoms, mais aussi la date de naissance, la nationalité et le genre de la personne pour les comparer aux données du pass.