Share on Facebook

Share on Twitter

Les deux mois de confinement qui s’achèveront (progressivement) lundi 11 mai vont durablement marquer l’histoire contemporaine française. Les conséquences dans de nombreux secteurs se feront sentir pendant de nombreuses années. Quels sont les impacts à attendre de cette crise sanitaire inédite sur le vivre ensemble et l’aménagement public dans nos villes ?

Le débat actuel sur les modalités du déconfinement pose de multiples questions. La place du vélo, de la voiture, des transports en commun dans l’organisation des transports quotidiens n’ne sont qu’un exemple et illustrent bien la volonté de certains acteurs de faire de cette crise une occasion pour faire évoluer la ville dans son organisation dans un délai raccourci. Outre les transports, particulièrement concernés par la transmission du virus, d’autres domaines de l’espace public vont vraisemblablement devoir se réinventer, et de façon rapide.

Un regard prospectif sur l’après-covid-19

Comment faire évoluer l’aménagement des espaces, des rues, des trottoirs, etc. les accès aux salles de spectacles, aux services publics, aux universités, mais aussi aux immeubles dans les quartiers ? Et plus largement quel impact sur le vivre ensemble dans nos villes ?

Pour débattre de ces questions, la rédaction de Gomet’ a une nouvelle fois réuni un plateau de premier plan avec des intervenants qui apporteront chacun, selon leurs expertises, un regard prospectif sur l’après-covid-19.

Jean Viard, sociologue spécialiste du tourisme, de la société des loisirs et des modes de vie, décryptera pour nous la façon dont les Français vivent ce moment difficile et comment ils pourraient revendiquer (ou pas) une autre façon de vivre ensemble. Ce constat « macro » sera comparé aux observations de terrain, en particulier dans les quartiers où les logements du bailleur social 13 Habitat sont nombreux. Quels constats Lionel Royer-Perreaut, le président de 13 Habitat, dressent-t-il après bientôt deux mois de confinement ? Comment envisage-t-il la suite, lui qui est aussi maire de secteur à Marseille.

Quels aménagements ? quels projets ? quels paysages urbains?

L’architecte et urbaniste Corinne Vezzoni partagera avec nous sa perception des changements en cours. Comment peuvent-ils influencer sa façon de travailler les grands projets architecturaux et urbains qu’elle conçoit. La paysagiste Laure de Buzon, du cabinet Tangram, apportera également son regard de professionnelle, sur la future ville, post-covid que l’on pourrait imaginer.

Comme pour nos précédents débats, après les interventions de nos invités, nous donnerons la parole aux participants qui pourront réagir ou poser des questions. Pour préserver la qualité des échanges, nous vous vous remercions de vous inscrire à l’adresse suivante : contact@gomet.net