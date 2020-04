Share on Facebook

L’heure du déconfinement a sonné. Après de nombreuses consultations dans la sphère politique et économique, Edouard Philippe va présenter le plan de déconfinement du gouvernement mardi 28 avril à 15 heures à l’Assemblée nationale, devant les députés. Cette présentation sera suivie de débats dans l’hémicycle, puis d’un vote qui se tiendra dans la foulée. L’intervention du Premier ministre devrait porter sur six grands axes prioritaires : le volet sanitaire, l’école, le travail, les commerces, les transports et les rassemblements.

Promis dans un délai de deux semaines par Emmanuel Macron lors de son adresse aux Français du 13 avril, ce plan devrait être présenté dans ses grandes lignes, avant d’être précisé dans les jours suivants dans ses aspects opérationnels. A l’image du député PCF des Bouches-du-Rhône Pierre Dharréville, la fixation du vote tout de suite après la présentation et les débats a causé des remous dans les rangs des députés de l’opposition, droite et gauche confondues, qui réclamaient un délai de 24 heures pour pouvoir se prononcer sur le plan que présentera Edouard Philippe. Une option qui semble finalement avoir été écartée. Dès mardi soir, les Français devraient donc avoir une idée générale de ce qui les attend après le 11 mai.

Le gvmt se met en scène. L’exécutif joue solo mais cherche un semblant de légitimité. Le déconfmt appelle un débat pris en compte, pas une déclaration et un vote de confiance express. Manoeuvre pour éviter un débat craint sur le traçage. Mauvaises conditions pour réussir ensemble — Pierre Dharréville (@pdharreville) April 25, 2020

