La marque d’espadrilles éco-responsables Espigas (Marseille) propose de donner un coup de pouce à une partie des Marseillais avant le début de l’été. Du 1er juin jusqu’à septembre, elle lance au sein de sa boutique située sur le Vieux-Port, deux opérations conjointes à destination des étudiants et des personnes en situation précarité.

La première opération « L’été is bac(k) » s’adresse aux bacheliers et étudiants. Espigas propose cent paires de chaussures parmi quinze modèles au tarif de vingt euros, soit une économie de 39 euros en comparaison des tarifs habituels. Pour en profiter, il suffit de se présenter à la boutique située 3 cours Jean Ballard muni d’une convocation aux examens.

Espadrilles Espigas : « Des paires suspendues »

La seconde opération « Des paires suspendues » est à destination des personnes en situation de précarité. Inspiré par les cafés suspendus napolitains, Espigas propose le même concept pour ses chaussures : Pour une paire d’espadrille achetée, l’équivalente sera offerte à une personne en situation de précarité. Ces personnes ont d’ores et déjà été identifiées par une association marseillaise, partenaire de l’enseigne.

Fondée il y a dix ans et installée à Marseille depuis 2017 avec le soutien de la BPI, la marque Espigas est porteuse de valeurs sociales et écologiques. Les espadrilles proposées par l’enseigne sont confectionnées à Marseille, peintes par des artistes marseillais et façonnées par des personnes en situation de handicap. Sur son site internet, Espigas indique prouver qu’il est « possible de produire en France avec des personnes en situation de fragilité, des produits de qualité ». « L’été is bac(k) » et « Des paires suspendues » ne sont qu’une affirmation des valeurs déjà bien ancrées de l’enseigne Espigas.

Liens utiles :



> Nos articles sur la marque Espigas

> Le site internet Espigas