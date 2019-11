Share on Facebook

Share on Twitter

L’état de catastrophe naturelle inondation et coulées de boue demandé par la Ville de Vitrolles a été officialisé jeudi au Journal Officiel le 31 octobre. Cet arrêté a été pris suite au phénomène orageux des 22 et 23 octobre 2019.



« Cette reconnaissance permet aux Vitrollais, dont les habitations ont subi des dommages directement liés aux inondations et coulées de boue, d’effectuer (si ce n’est pas encore le cas) une « déclaration de sinistre » auprès de leur assurance » souligne la mairie de Vitrolles dan sun communiqué.



Tous les assurés doivent joindre à leur demande l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Il est téléchargeable sur le site de la Ville : www.vitrolles13.fr. « Avec cette procédure, les personnes concernées peuvent se voir dédommager des frais de remise en état de leur habitation » précise la la Ville. Mais attention, « les personnes concernées disposent d’un délai de 10 jours à partir de la publication au Journal Officiel, soit jusqu’au 10 novembre inclus, pour transmettre une demande à leur assurance. »



Afin de cartographier ces phénomènes d’inondation, la Ville remercie les habitants de lui envoyer une copie de leur demande au service Pôle Risque Majeurs de la Ville.