La Métropole Nice Côte d’Azur a attribué un marché de conseil et assistance pour l’organisation du Festival du Livre.

La consultation a pour objet le conseil et l’assistance pour l’organisation du Festival du Livre de Nice. Le titulaire du présent marché a en particulier la charge de :

– la préparation de l’organisation de l’ensemble des sites du Festival : Village des auteurs et animations, Festival Off,

– la coordination de la logistique d’ensemble du Festival (organisation de l’accueil, du transport, de l’hébergement et de la restauration de tous les intervenants et auteurs invités par la Ville),

– la coordination des moments officiels : conférence de presse d’annonce du Festival du Livre,

– Inauguration, Remise du prix littéraire de la Ville, – Remise des prix du concours des nouvelles de la Ville, etc…

– la location des véhicules avec chauffeurs pour le transport des intervenants, auteurs et éditeurs pendant toute la durée du Festival.

Valeur du marché: 257 360 € HT.

Titulaire: SARL MPO, Nice.

Voir l’avis d’attribution.