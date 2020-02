La SEMEC, Société d’Economie Mixte pour les Evénéments Cannois (Palais des Festivals et des Congrès), recherche un prestataire pour la conception, location, transport, montage et démontage de chapiteaux, tentes, structures et équipements annexes pour les manifestations du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Valeur hors TVA: 12 000 000 € .

Date limite: 27 mars 2020.

