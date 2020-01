La Fondation Orange a remis mardi 28 janvier un chèque à 22 associations de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour un total de 177 000€ distribués. Ces structures ont été récompensées pour leurs actions dans des domaines soutenus par la Fondation Orange, à commencer par l’accès au numérique pour tous, sa grande priorité.

Accès au numérique et à la lecture

Dans cette volonté de rendre le numérique accessible, la Fondation Orange a ciblé différents publics prioritaires. Les jeunes notamment. C’est pourquoi elle a choisi de soutenir différentes associations et organismes œuvrant en faveur de leur éducation et leur insertion (palmarès à retrouver ci-dessous).

À leurs côtés, les femmes. Objectif : réduire les inégalités entre femmes et hommes au travail. Comme le rappelle la Fondation Orange : « Près d’un tiers des femmes sont à temps partiel contre seulement 9% des hommes. Le taux d’emploi des femmes sans enfant s’élevait à 65% en 2016 contre 73% pour les hommes, et l’écart se creuse en fonction de la présence d’enfants ». Elle a pour cela ouvert 250 « Maisons Digitales » depuis 2015, dans 20 pays, pour permettre aux femmes qui le souhaitent de suivre des formations numériques longues (entre six mois et un an).

La Fondation Orange a aussi décidé de financer des actions de sensibilisation à la lecture organisées par des salons ou des festivals afin de toucher tous les publics, et notamment ceux qui sont les plus éloignés de la lecture et de la littérature. Sans oublier quatre projets soutenus par ses salariés dans le cadre de l’Appel à projets solidaires qu’elle lance chaque année.

😊Une création culturelle et numérique à l'honneur aujourd'hui à #marseille.

48 jeunes participent à ce projet et sont accompagnés par des scientifiques, professionnels et artistes.

🙌Une belle mobilisation qui a eu lieu au sein de @LaFabulerie.

👉Infos : https://t.co/pQSfgP6haZ https://t.co/spM2MJwuPi pic.twitter.com/PtHOqsc8Zi — FondationOrange (@FondationOrange) January 28, 2020

Les associations du Sud-Est soutenues par la Fondation Orange

> Programme Maisons Digitales : Une Autre Image (Marseille), MAEFE (La Seyne), Découverte et Partage (Nice) et Solidarité Marignanaise (Marignane).

> Programme Ensemble pour l’Insertion des jeunes avec les Missions Locales : la Mission Locale du Delta (Arles), la Mission Locale du Pays Salonnais et la Mission Locale Cannes Pays de Lerins.

> Programme FabLabs Solidaires : Le Centre Social AAGESC (Salon-de-Provence).

> Programme Tiers-Lieu Solidaires : L’association Au coin du jeu (Briançon) et l’association La Vallée du Gapeau en transition (La Farlède).

> Accès à la Lecture : Altaleghje (Corse), Association Drômoise pour la Lecture (Valence), Des Livres comme des Idées (Marseille), Eclats de Rires (Manosque), Osmose – Développement et Cultures (Aix-en-Provence) et Le Café Littéraire de Montélimar.

> Appel à Projets Solidaires : Familles Rurales (Garéoult), APF France handicap-délégation du 06 (Nice), Nomad Café (Marseille) et Méta 2 (Marseille).

Dates et chiffres clés

> 1987 : création de la Fondation Orange

> 2019 : 23 millions d’euros investis dans 30 pays, 50 600 jeunes et femmes formés au numérique en France et 500 associations françaises soutenues

