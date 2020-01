Le candidat La république en Marche aux municipales de Marseille, Yvon Berland, dévoile le montant débloqué pour le fameux plan de modernisation de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) : « C’est avec une grande joie que j’ai appris hier, par la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn, le financement conséquent de 337 millions d’euros pour réhabiliter et étendre nos hôpitaux marseillais », annonce-t-il dans un communiqué envoyé dans la matinée mercredi 29 janvier. Cette déclaration vient confirmer le calendrier avancé par la ministre à Gomet’ lors de sa visite à Marseille en novembre dernier. Agnes Buzyn expliquait alors que le Comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre de soins (Copermo) devait rendre ses conclusions au mois de janvier, notamment sur le budget exact alloué par l’Etat. Une communication ultérieure du ministère devrait bientôt préciser le contenu du projet déterminé par le Copermo.

Les collectivités apportent 150 millions d’euros sur les 337 millions annoncés

Le plan de modernisation des hôpitaux de l’AP-HM prévoit notamment la réhabilitation de la Timone, la construction d’une maternité et d’un hôpital pour enfants ainsi que la rénovation du SAMU. Concernant l’hôpital Nord, celui-ci sera réhabilité et son service de réanimation étendu. Sur les 337 millions d’euros avancé par Yvon Berland, environ 150 millions d’euros sont à la charge des collectivités locales (Région, Département, Métropole et Ville de Marseille). L’AP-HM doit également dégager de nouvelles ressources avec notamment la vente d’une partie des terrains de l’hôpital Sainte-Marguerite à la Métropole pour la création d’un village d’entreprises dédié à la recherche en santé. Le montant de cette vente est toujours en négociation.

Dans son communiqué, Yvon Berland félicite « la direction de l’APHM et les médecins pour avoir présenté un dossier particulièrement solide et apprécié par le ministère de la Santé. Ces travaux récompensent leur dévouement et l’énergie qu’ils mettent – aux côtés de l’ensemble du corps hospitalier – au service des Marseillaises et des Marseillais ». Il poursuit en évoquant son rôle en tant que maire si il devait être élu en mars prochain : « Je travaillerai main dans la main avec le gouvernement et les services déconcentrés de l’État ainsi qu’avec l’ensemble des collectivités territoriales. Seuls une logique de partenariat gagnant-gagnant et un contrat de confiance pourront nous permettre de transformer notre ville en profondeur et durablement au bénéfice de tous », affirme le candidat de La République en Marche.