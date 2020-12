Voi est connu à Marseille pour avoir été choisi en octobre 2019 parmi les trois opérateurs déployant les trottinettes électriques en libre-service. Si ses 2 000 engins sont depuis mai dernier passés sous les couleurs de BlablaRide, à la suite de son partenariat avec la plateforme communautaire de covoiturage française BlablaCar, Voi reste une société dédiée à la mobilité urbaine. Et c’est dans son objectif de voir se développer des alternatives de micro-mobilité pour limiter les trajets en voiture sur de courte distance qu’elle lance un fonds d’investissement consacré à ce sujet. Baptisé « City Innovation Fund », il est d’ores et déjà doté de 3 millions de dollars, soit environ 2,5 millions d’euros.

Sécurité routière, stationnement et durabilité comme priorités

Le fonds d’investissement de Voi est à destination des secteurs privé et public. Il a vocation à financer « le développement de zones de stationnement dans le but de réduire les encombrements sur la voie publique et garantir l’accessibilité de la ville, des innovations en matière de sécurité routière axées sur de nouvelles approches des infrastructures, de la formation des conducteurs et de nouvelles technologies des véhicules et enfin des projets qui améliorent la durabilité des opérations, y compris le soutien à la recherche et à la défense d’intérêts », met en avant l’entreprise dans un communiqué.

Voi fera appel à des sources de financement externes en plus de ses propres ressources. Les organisations caritatives, les universités et les entreprises locales – dont les intérêts et les propositions sont liés à la sécurité routière, au stationnement et à la durabilité – désireuses d’être financées peuvent contacter Voi afin de bénéficier du fonds (voir Repère en fin d’article).

Trois premiers projets financés par le fonds Voi

Des projets ont déjà été repérés et seront les premiers à bénéficier du soutien financier de Voi. On peut ainsi citer l’entreprise Oone, qui propose des solutions de stationnement public modulaires et sécurisées pour les trottinettes et les vélos électriques. « Le financement sera utilisé pour construire un nouveau module de stationnement à New York au profit des travailleurs de la ville », est-il précisé.

L’équipe de recherche du MaaSLab de l’University College de Londre (UCL) se verra également octroyé des fonds pour faire avancer la recherche sur le transport à la demande sans émission de carbone. « Les trottinettes électriques et autres véhicules électriques légers peuvent contribuer à combler l’écart entre le premier et le dernier kilomètre, et peuvent être la clé d’un avenir de mobilité en tant que service. Cette collaboration nous permettra de mieux comprendre le système de transport et le comportement de déplacement des individus pour progresser vers un transport multimodal zéro carbone », souligne le Dr Manos Emmannouil Chaniotakis, conférencier au MaaSLab UCL. Enfin, Nortical, société de logiciels qui collecte et analyse l’utilisation des batteries, aidera Voi à améliorer la circularité des batteries lithium-ion grâce à un programme pilote.

Les structures souhaitant bénéficier du fonds d’investissement peuvent contacter Voi à cette adresse : cityinnovation@voiapp.io.



