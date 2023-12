Le palmarès de référence des 90 meilleures institutions européennes, édité par le Financial Times lundi 4 décembre 2023, classe Kedge Business School 29e meilleure business school européenne, en progression de 10 places au classement général. En 2022, Kedge était classée par le Financial Times 39e meilleure business school en Europe. L’école se maintient à la 7e place des grandes écoles de management françaises.

Ce classement des meilleures European Business Schools résulte de la compilation des classements de plusieurs programmes en “Executive Education” et en formation initiale réalisés au cours de l’année par le Financial Times. Le classement du Financial Times se base sur des critères tels que le niveau de salaire trois ans après l’obtention du diplôme et la progression de carrière après trois années d’activité. Il tient également compte de l’aspect international de l’école et de l’excellence du corps professoral.

« Cette progression à l’échelle internationale est le fruit de l’investissement constant et soutenu de l’ensemble des équipes et de nos enseignants-chercheurs. Elle souligne la réussite de notre plan stratégique Kedge 25 », affirme Alexandre de Navailles, le directeur général de Kedge business school.

Alexandre de Navailles pour l’inauguration du campus parisien le 20 avril (Crédit : KBS)

Rappelons que Kedge business school a été fondée en 2013 par la fusion d’Euromed Management (ex-Sup de Co Marseille), fondée en 1872 à Marseille, et de Bordeaux Ecole de Management (ex-Sup de Co Bordeaux), fondée en 1873 à Bordeaux, à l’initiative des Chambres de Commerce et d’Industrie de Marseille et Bordeaux, sous la forme d’une Association loi 1901.

15000 étudiants répartis sur de nombreux campus

A ce jour Kedge Business School est une école de management française de référence présente sur quatre campus en France (Marseille, Bordeaux, Paris et Toulon), quatre à l’international (deux en Chine à Shanghai et Suzhou, et deux en Afrique à Dakar et Abidjan) et trois campus associés (Avignon, Bastia et Bayonne).

Elle est présidée par Jean-Daniel Beurnier, entrepreneur Marseillais reconnu pour avoir fondé Avenir Telecom, élu à la CCIAMP et diplômé de l’école. La communauté Kedge se compose de 15 000 étudiants, 200 professeurs permanents, 300 partenaires académiques internationaux et 80 000 diplômés à travers le monde. Kedge propose une offre de 38 formations en management et en design pour étudiants et professionnels et a son propre Centre de formation des apprentis. Membre de la Conférence des grandes écoles et accréditée AACSB, EQUIS et AMBA, labellisée EESPIG et certifiée Qualiopi, Kedge Business School est une institution reconnue par l’Etat français.

En intégrant cette année le top 30, KEDGE confirme sa très bonne dynamique après les récents classements du Figaro Etudiant, de Shanghai et ChangeNow/Les Echos Start.

Lien utile

Le Classement des meilleures Business School européennes du Financial Times 2023