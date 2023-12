Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs en Provence et ailleurs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Chantiers navals de La Ciotat

Depuis 10 ans, la Ville de la Ciotat, en collaboration avec la Maison de la construction navale J.E Vence/L. Benet propose gratuitement des expositions, conférences et des projections de films sur l’histoire de la construction navale et traitant des activités maritimes d’hier et aujourd’hui. Ce samedi, profitez d’une projection commentée de 15h à 16h sur l’histoire de la machine à vapeur, suivie d’un temps d’échange.

Maison de la construction navale

46 Quai François-Mitterrand prolongé

13600 La Ciotat

Salon artisanal et gourmand – Marignane

Samedi 9 et dimanche 10 décembre, le Salon artisanal et gourmand est organisé à Marinagne pour le plaisir de petits et grands. Près de 2000 visiteurs fréquentent ce salon qui a lieu à l’espace culturel Saint-Exupéry, lieu polyvalent au cœur de Marignane, et qui regroupe cette année une trentaine de stands. Retrouvez artisans, producteurs, créateurs pour un marché traditionnel et hivernal.

De 10h à 18h, samedi 9 et dimanche 10 décembre.

Espace culturel Saint-Exupery

53/55 Av. Jean Mermoz

13700 Marignane

Marché de Noël à l’Ecomusée de la Forêt – Gardanne



C’est ce week-end que l’Ecomusée de la Forêt organise son tout premier Marché de Noël. Profitez d’un week-end festif et gourmand pour préparer les fêtes de fin d’année. Au programme : animations pour les enfants, créateurs, stands de gastronomie, décorations de noël, photos avec le père noël, bien être…

Plus d’informations sur le site www.ecomusee-foret.org

Pop-up store : les dealeuses de pépites

Des pièces uniques dans un endroit intimiste et singulier… Découvrez un concept store pas comme les autres, organisé par Maison 23e Été (décoration), Manine (accessoires upcyclés) et Engagés Engagées (collections de pièces de mode uniques upcyclées). Ces trois entrepreneuses mêlent artisanat, pièces uniques, savoir-faire local, mode et économie circulaire ce week-end : c’est donc l’endroit idéal pour réaliser ses achats de noël tout en soutenant le commerce local, avec la

Deux autres entrepreneurs, Maison Mistre & Bière la Ganache, seront présents pour présenter leur produits 100% made in Marseille. Un cocktail rythmera également cet événement.

Samedi 9 décembre de 11h à 22h – Dimanche 10 décembre de 10h à 17h

Hôtel particulier Keller William’s

400 avenue du Prado

13008 Marseille

Top départ ! Pré-ouverture des stations de Montclar et Chabanon ce week-end





Ce week-end, l’attente des passionnés de glisse prendra fin dans les stations de Montclar et de Chabanon, avec une ouverture partielle de leur domaine skiable ! À seulement 2h de Marseille, la montagne vous appelle, et l’aventure commence dès maintenant dans les Alpes du Sud.

> Plus d’infos sur le site de Montclar – 2 vallées

Chants de noël créole au conservatoire Darius Milhaud à Aix-en-Provence

En décembre, la tournée des Chants de Noël proposée par le Département des Bouches-du-Rhône vient animer les villes et villages de Provence pour célébrer la période de l’Avent.

Les huit musiciens et chanteurs de Souvnans invitent Thierry Galand, grand chanteur créole, pour explorer le répertoire traditionnel sacré et profane des Caraïbes. S’inspirant des “chanté nwel” des Antilles, un concert résolument festif, en grande complicité avec le public, pour célébrer Noël dans la lumière et dans la joie.

Retrouvez le programme de tous les concerts sur www.myprovence.fr

Stand-up girl : un comedy club 100% féminin à Marseille



Ce samedi soir, découvrez un comedy club gratuit, 100% féminin avec plusieurs artistes locales. Crues, caustiques, tendres ou déjantées, elles vous offrent un show ultra vitaminé, à déguster sans modération, au théâtre l’Art dû, à Marseille.

Samedi 9 décembre – 19h30

Entrée gratuite – sortie au chapeau



L’Art dû

83 Rue Marengo

13006 Marseille

Marché du livre ancien et d’occasion

L’Association de Défense du Livre Objet à Marseille réunit sur le cours Julien une fois par mois des professionnels du livre et des bouquinistes. Ce samedi de 7h à 18h, venez flâner entre vitrines, terrasses de cafés et bassins, et dénicher l’ouvrage pour lequel vous aurez le coup de cœur.