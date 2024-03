Avec l’arrivée de plus en plus proche des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et l’arrivée et le passage de la Flamme dans notre région, les besoins de main d’oeuvre sont croissants dans les secteurs clés de la sécurité, de l’accueil, des transports, du nettoyage, d’hôtellerie ou encore de la restauration.

Pour assurer le bon déroulement de l’événement, 2000 postes étaient à pourvoir ce mardi 12 mars au forum de recrutement organisé par la Maison de l’Emploi.

Avec l’arrivée imminente des Jeux Olympiques et Paralympiques et le passage de la Flamme dans notre région, les besoins sont croissants dans les secteurs clés de la sécurité, de l’accueil, des transports, du nettoyage, d’hôtellerie ou encore de la restauration. Pour assurer le bon déroulement des 10 matchs qui auront lieu dans notre région à partir du 8 mai 2024, 2000 postes étaient à pourvoir ce mardi 12 mars au forum de recrutement organisé par la Maison de l’Emploi.

En partenariat avec Paris 2024, Mars 360, France Travail, l’Etat, la Ville de Marseille et le soutien de nombreux partenaires, cette deuxième édition du forum recrutement et formation spécial JO 2024 reposait sur le principe d’’intermédiation : favoriser les rencontres et les opportunités entre recruteurs et candidats au cœur même du mythique du Stade Vélodrome au travers de job dating avec plus de 25 entreprises.



Le but de cette matinée était d’œuvrer pour les retombées économiques locales pour les entreprises et les opportunités d’emploi pour les habitants. En clair, faire de cet évènement mondial une occasion pour les citoyens de bénéficier de nouvelles opportunités de formation, d’emploi et de développement de carrière.

Rencontres entre les recruteurs et les demandeurs d’emploi dans l’espace hôtellerie, restauration et propreté du forum (Crédit: Gomet’)

En parallèle de ce grand forum de recrutement, se tenaient les rencontres du networking de l’Economie Sociale et Solidaire organisée par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cress Paca) dont le but était de valoriser structures de l’économie sociale et solidaire. 20 entreprises de l’ESS ont rencontré des acheteurs pour parler d’authenticité business. Prestataires, partenaires, entreprises ou encore organismes de formations, tous ont répondu présents pour participer à cet événement et créer des collaborations de qualité, portant haut et fort les valeurs d’innovation, d’inclusivité et de solidarité.

Des demandeurs d’emploi consultant la liste des structures présentes sur le salon (Crédit: Gomet’)

Les structures présentes sur le forum d’emploi et de formation “Les Jeux recrutent !” :

Saps, Onet, Secuone, Gest’n sport sécurité, Vigilance protection, Seris, ISIS, Métropole Aix Marseille, RTM, Ville de Marseille, Emergence plie MP centre, IRC Sud, Alfpa, Bird Formation France formation sécurité, Ip Seq, Acpm, Geiq propreté paca, Accesud, Geiq avenir chr, Sodexo, Randstar, Novotel hôtel groupe Accor