Le palmarès des 120 sociétés françaises les plus prometteuses sélectionnées par le gouvernement et la French tech ont été dévoilées dimanche 19 février. Les entreprises du Next 40, en référence au CAC 40, les 40 sociétés les plus importantes cotées à la Bourse de Paris, sont en hypercroissance. Trois sociétés provençales pointent dans le Next 120 mais aucune ne figure le top 40.

Le Next 120 de la French Tech annoncé le 19 février 2023

Les trois pétites étaient d’ailleurs déjà présentes l’année dernière. Sans surprises, on retrouve Imcheck Therapeutics. Le laboratoire basé à Marseille, sur le campus Joseph Aiguier, dans les quartiers sud de Marseille, a réussi un tour de financement de 96 millions d’euros en 2022. C’est le troisième tour de table, (donc de série C), de ce spin-off de l’institut Paoli Calmettes créé en 2015. ImCheck, dirigé par Pierre d’Epenoux, conçoit et développe une nouvelle génération d’anticorps d’immunothérapie ciblant les butyrophilines, une nouvelle superfamille d’immunomodulateurs. Autres pépites du 13 qui maintiennent leur position dans l’indice 120 de la French Tech : le fabricant de téléphones ultra résistants Crosscall basé à Aix et Skeepers (ex-Avis Vérifiés), né dans la pépinnière Marseille Innovation à Château-Gombert et qui surfe sur la vague des avis sur le web et de l’analyse des comportements des clients.

French Tech Next 40 et 120 : l’hypercroissance valorisée

Lancé en 2019 par la Mission French Tech, le French Tech Next40/120 est un programme d’accompagnement de l’Etat dédié aux start-up françaises les plus performantes et en capacité de devenir des leaders technologiques de rang mondial. Les 120 start-up du programme sont sélectionnées sur des critères de performance économique (levée de fonds ou hypercroissance des revenus). La promotion 2023 est par ailleurs la première à intégrer des engagements sociaux et environnementaux. Cette 4e promotion bénéficie pendant un an d’un accompagnement dédié de la part de la Mission French Tech.

Document source : le dossier de presse de la French tech

Lien utile :



> L’actualité de la French tech dans les archives de Gomet’