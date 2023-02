Claire Pitollat voit son engagement pour la qualité de l’air reconnu au pus haut niveau. La députée de la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône (7e et 8e arrondissements de Marseille), réélue en juin dernier pour un second mandat, a été nommée à la tête du Conseil national de l’Air (CNA) le 27 janvier 2023 par un arrêté du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Elle succède à Jean-Luc Fugit, député du Var, qui occupait cette fonction depuis 2018. Le CNA, créé en 1998, est un organisme extra-parlementaire et a pour mission de lutter contre la pollution de l’air au travers de concertations, consultations et propositions visant à améliorer la qualité de l’air.

Qualité de l’air : les écoles, les croisières, la ZFE

Dans ses fonctions, la députée annonce vouloir ses saisir de nombreux dossiers dont de plusieurs ont un écho particulier au niveau local, notamment les questions liées à la mise en place et au suivi des zones à faibles émissions. Les travaux du CNA vont également porter sur la prise en compte de l’air intérieur notamment dans les écoles, un cheval de bataille de la députée.

Enfin, Claire Pitollat fera également porter les travaux du CNA sur les émissions portuaires et leur contrôle ainsi que sur les émissions provenant de la culture des sols. Autant de missions qui devraient amener l’ancienne cadre d’EDF, âgée aujourd’hui de 43 ans de revenir souvent dans sa circonscription pour observer les avancées, ou reculs, de la politique mise en place par le gouvernement en matière de qualité de l’air.

